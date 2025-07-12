Репресії в РФ - арешт водія вантажівки Павутини

Дрони операції "Павутина" в контейнері. Фото: СБУ

В Російській Федерації почалися репресії у справі успішної операції СБУ "Павутина". Силовики затримали того, кого змогли спіймати — водія вантажівки з дронами, який не знав про вміст контейнеру.

Про це пишуть російські медіа.

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В Росії почалися пошуки винних у провалі російської розвідки, яка не змогла передбачити успішну операцію "Павутина" Служби безпеки України.

Як і очікувалося, російські правоохоронці заарештували максимально непричетну до "Павутини" людину.

Йдеться про водія вантажівки, яка перевозила контейнер з дронами, не знаючи про те, що складене у контейнерах.

Кого заарештували в Росії

За інформацією російських ЗМІ, заарештованого звуть Михайло Рюмін, йому 55 років, він живе у місті Челябінськ.

Колеги Рюміна заявили, що він нічого не знав про вміст контейнеру, а просто узяв замовлення на доставку складових частин каркасних будинків з Челябінська в Івановську область.

Водії пояснили, що дізнатися про вміст цих контейнерів вони взагалі не могли, бо у них не було доступу всередину.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що 1 червня Служба безпеки України провела масштабну операцію в тилу Росії, вразивши чотири військові аеродроми — "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Саме там перебували стратегічні літаки, які використовували для обстрілів українських міст.

Додамо, ми повідомляли про те, що голова СБУ Василь Малюк заявив — операція "Павутина" є лише початком, і ворог незабаром отримає нові, не менш болючі удари.