Любовница Путина, кто она - Путин имел любовницу, младшую 18 лет

У Путина была несовершеннолетняя любовница — что обнаружили СМИ
Российские расследователи написали книгу о Владимире Путине, в которой говорится, в частности, о несовершеннолетней любовнице российского диктатора. Интрижка произошла тогда, когда Путин был вынужден занимать должность премьер-министра РФ.
Об этом сообщило издание Bild.
Несовершеннолетняя для Путина
Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, имел несовершеннолетнюю любовницу.
Об этом немецкое СМИ написало, ссылаясь на книгу "Царь собственной персоной", которую написали два российских расследователя, Роман Баданин и Михаил Рубин.
Эта история произошла в тот момент, когда Путин занимал должность премьер-министра, в 2010 году.
Где диктатор познакомился с девушкой
Расследователи утверждают, что девушка Алиса Харчева, которой было тогда 17 лет, приняла участие в съемке для эротического календаря, созданного ко дню рождения Путина.
Вместе с календарем Владимир Путин получил контакты моделей, выбрал из них именно Харчеву и решил познакомиться.
В книге утверждается, что отношения Путина с несовершеннолетней длились около года. За то время она поступила в престижный московский вуз и стала обладательницей дорогой московской квартиры.
Сейчас она якобы занимается бьюти-бизнесом, продвигая стартап по производству соляриев.
Напомним, мы ранее писали о том, как выглядят двойники Путина.
Добавим, мы сообщали о том, что настоящая мать российского диктатора Владимира Путина, возможно, живет в Грузии.
Читайте Новини.LIVE!