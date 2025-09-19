Видео
Главная Хроники У Путина была несовершеннолетняя любовница — что обнаружили СМИ

У Путина была несовершеннолетняя любовница — что обнаружили СМИ

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 23:14
Любовница Путина, кто она - Путин имел любовницу, младшую 18 лет
Алиса Харчева с портретом Путина. Фото: соцсети

Российские расследователи написали книгу о Владимире Путине, в которой говорится, в частности, о несовершеннолетней любовнице российского диктатора. Интрижка произошла тогда, когда Путин был вынужден занимать должность премьер-министра РФ.

Об этом сообщило издание Bild.

Реклама
Читайте также:

Несовершеннолетняя для Путина

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, имел несовершеннолетнюю любовницу.

Об этом немецкое СМИ написало, ссылаясь на книгу "Царь собственной персоной", которую написали два российских расследователя, Роман Баданин и Михаил Рубин.

Эта история произошла в тот момент, когда Путин занимал должность премьер-министра, в 2010 году.

Где диктатор познакомился с девушкой

Расследователи утверждают, что девушка Алиса Харчева, которой было тогда 17 лет, приняла участие в съемке для эротического календаря, созданного ко дню рождения Путина.

Вместе с календарем Владимир Путин получил контакты моделей, выбрал из них именно Харчеву и решил познакомиться.

В книге утверждается, что отношения Путина с несовершеннолетней длились около года. За то время она поступила в престижный московский вуз и стала обладательницей дорогой московской квартиры.

Сейчас она якобы занимается бьюти-бизнесом, продвигая стартап по производству соляриев.

Напомним, мы ранее писали о том, как выглядят двойники Путина.

Добавим, мы сообщали о том, что настоящая мать российского диктатора Владимира Путина, возможно, живет в Грузии.

Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
