Головна Хроніки У Путіна була неповнолітня коханка — що виявили ЗМІ

У Путіна була неповнолітня коханка — що виявили ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 23:14
Коханка Путіна, хто вона - Путін мав коханку, молодшу 18 років
Аліса Харчева з портретом Путіна. Фото: соцмережі

Російські розслідувачі написали книжку про Володимира Путіна, у якій йдеться, зокрема, про неповнолітню коханку російського диктатора. Інтрижка сталася тоді, коли Путін був змушений обіймати посаду прем’єр-міністра РФ.

Про це повідомило видання Bild.

Читайте також:

Неповнолітня для Путіна

Російський диктатор Володимир Путін, імовірно, мав неповнолітню коханку.

Про це німецьке ЗМІ написало, посилаючись на книжку "Цар власною персоною", яку написали два російські розслідувачі, Роман Баданін та Михайло Рубін.

Ця історія сталася у той момент, коли Путін обіймав посаду прем’єр-міністра, в 2010 році.

Де диктатор познайомився з дівчиною

Розслідувачі стверджують, що дівчина Аліса Харчева, якій було тоді 17 років, взяла участь у зйомці для еротичного календаря, створеного  до дня народження Путіна.

Разом із календарем Володимир Путін отримав контакти моделей, обрав з них саме Харчеву і вирішив познайомитися.

У книжці стверджується, що відносини Путіна з неповнолітньою тривали близько року. За той час вона вступила у престижний московський виш і стала власницею дорогої московської квартири.

Зараз вона начебто займається б’юті-бізнесом, просуваючи стартап з виробництва соляріїв.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як виглядають двійники Путіна.

Додамо, ми повідомляли про те, що справжня мати російського диктатора Володимира Путіна, можливо, живе у Грузії.

володимир путін росіяни роман Кремль Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
