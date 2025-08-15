Видео
Главная Хроники У оккупанта на родине отобрали детей — причина

У оккупанта на родине отобрали детей — причина

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 05:39
У военного РФ отобрали детей - причина
Мобилизованные в оккупационную армию россияне. Фото: росСМИ

Российский оккупант сбежал из воинской части, потому что его не отпускали к больной жене. Когда жена умерла, россиянина поймали и отправили обратно в армию, а детей у "героя СВО" забрали государственные опекунские органы.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Мобилизация и СЗЧ

Российский гражданин, который был мобилизован в оккупационный контингент российской армии в 2022 году, потерял на родине всю семью.

Сначала в больницу с циррозом печени попала его жена.

Гражданин России попросил дать ему отпуск, чтобы навестить семью, но командование ему в этом отказало.

После этого он совершил самовольное оставление части.

У "героя СВО" отобрали детей

В июле 2025 года жена оккупанта в СЗЧ умерла, он остался с детьми один.

А вскоре после этого беглого военного задержала военная полиция и отправила на сборный пункт.

Детей, оставшихся без родителей, несмотря на просьбу как самого военного, так и его родственников, отобрали и отправили в опекунские органы.

Аргумент, что их отец — "герой СВО", на силовиков не подействовал никоим образом. Поэтому он рискует потерять еще и детей, которых, скорее всего, передадут в детдом и, возможно, усыновят.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Якутии заманивали мужчин на смерть в Украину борщевыми наборами.

Добавим, мы сообщали о том, что Якутия стала одним из самых активных российских регионов после объявления частичной мобилизации осенью 2022 года.

дети россияне семья Мобилизация в россии Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
