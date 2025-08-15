Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки У окупанта на батьківщині відібрали дітей — причина

У окупанта на батьківщині відібрали дітей — причина

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 05:39
У військового РФ відібрали дітей - причина
Мобілізовані в окупаційну армію росіяни. Фото: росЗМІ

Російський окупант втік із військової частини, бо його не відпускали до хворої дружини. Коли дружина померла, росіянина спіймали і відправили назад у армії, а дітей у "героя СВО" забрали державні опікунські органи.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Мобілізація і СЗЧ

Російський громадянин, який був мобілізований до окупаційного контингенту російської армії в 2022 році, втратив на батьківщині усю сім’ю.

Спочатку до лікарні із цирозом печінки потрапила його дружина.

Громадянин Росії попросив дати йому відпустку, аби відвідати сім’ю, та командування йому у цьому відмовило.

Після цього він здійснив самовільне залишення частини.

У "героя СВО" відібрали дітей

В липні 2025 року дружина окупанта в СЗЧ померла, він залишився з дітьми один.

А невдовзі після цього військового-утікача затримала військова поліція і відправила на збірний пункт.

Дітей, які залишилися без батьків, попри прохання як самого військового, так і його родичів, відібрали і відправили до опікунських органів.

Аргумент, що їхній батько — "герой СВО", на силовиків не подіяла жодним чином. Тож він ризикує втратити ще і дітей, яких, скоріш за все, передадуть до дитбудинку і, можливо, всиновлять.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Якутії заманювали чоловіків на смерть в Україну борщовими наборами.

Додамо, ми повідомляли про те, що Якутія стала одним із найактивніших російських регіонів після оголошення часткової мобілізації восени 2022 року.

діти росіяни родина Мобілізація в росії Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації