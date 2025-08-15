У військового РФ відібрали дітей - причина

У окупанта на батьківщині відібрали дітей — причина
Російський окупант втік із військової частини, бо його не відпускали до хворої дружини. Коли дружина померла, росіянина спіймали і відправили назад у армії, а дітей у "героя СВО" забрали державні опікунські органи.
Про це повідомили російські медіа.
Мобілізація і СЗЧ
Російський громадянин, який був мобілізований до окупаційного контингенту російської армії в 2022 році, втратив на батьківщині усю сім’ю.
Спочатку до лікарні із цирозом печінки потрапила його дружина.
Громадянин Росії попросив дати йому відпустку, аби відвідати сім’ю, та командування йому у цьому відмовило.
Після цього він здійснив самовільне залишення частини.
У "героя СВО" відібрали дітей
В липні 2025 року дружина окупанта в СЗЧ померла, він залишився з дітьми один.
А невдовзі після цього військового-утікача затримала військова поліція і відправила на збірний пункт.
Дітей, які залишилися без батьків, попри прохання як самого військового, так і його родичів, відібрали і відправили до опікунських органів.
Аргумент, що їхній батько — "герой СВО", на силовиків не подіяла жодним чином. Тож він ризикує втратити ще і дітей, яких, скоріш за все, передадуть до дитбудинку і, можливо, всиновлять.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Якутії заманювали чоловіків на смерть в Україну борщовими наборами.
Додамо, ми повідомляли про те, що Якутія стала одним із найактивніших російських регіонів після оголошення часткової мобілізації восени 2022 року.
