У військового РФ відібрали дітей - причина

Російський окупант втік із військової частини, бо його не відпускали до хворої дружини. Коли дружина померла, росіянина спіймали і відправили назад у армії, а дітей у "героя СВО" забрали державні опікунські органи.

Про це повідомили російські медіа.

Мобілізація і СЗЧ

Російський громадянин, який був мобілізований до окупаційного контингенту російської армії в 2022 році, втратив на батьківщині усю сім’ю.

Спочатку до лікарні із цирозом печінки потрапила його дружина.

Громадянин Росії попросив дати йому відпустку, аби відвідати сім’ю, та командування йому у цьому відмовило.

Після цього він здійснив самовільне залишення частини.

У "героя СВО" відібрали дітей

В липні 2025 року дружина окупанта в СЗЧ померла, він залишився з дітьми один.

А невдовзі після цього військового-утікача затримала військова поліція і відправила на збірний пункт.

Дітей, які залишилися без батьків, попри прохання як самого військового, так і його родичів, відібрали і відправили до опікунських органів.

Аргумент, що їхній батько — "герой СВО", на силовиків не подіяла жодним чином. Тож він ризикує втратити ще і дітей, яких, скоріш за все, передадуть до дитбудинку і, можливо, всиновлять.

