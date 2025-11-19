Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В Мелитополе оккупанты хитростью выселяют людей из жилья

В Мелитополе оккупанты хитростью выселяют людей из жилья

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 04:06
обновлено: 12:44
Жителей Мелитополя лишили квартир и переписали жилье на оккупантов
Мелитополь. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Россией Мелитополе жителей целого дома заставили оставить собственные квартиры, а сам объект полностью оформили на так называемое "правительство Запорожской области", которое назначила Россия. Владельцы недвижимости заявляют, что оккупационные администрации отказываются признавать их право собственности даже через суд, мотивируя тем, что договоры были заключены до оккупации, поэтому якобы не имеют юридической силы.

Видеообращение людей распространилось в соцсетях и росСМИ.

Реклама
Читайте также:

В Мелитополе люди обивают пороги гауляйтерам из-за похищенного жилья

О своей ситуации жители дома №70 на улице Беляева рассказали в видеообращении в российскую прокуратуру, "федеральные органы" и следственный комитет.

По их словам, более 30 человек честно приобрели квартиры — по договорам купли-продажи и долевого участия в строительстве. Дом был фактически готов к вводу в эксплуатацию еще до начала полномасштабного вторжения, и данная информация подтверждается украинскими документами и фото.

Россия выселяет украинцев из их же квартир на ВОТ

После прихода оккупационных властей люди, которые решили оставаться на ВОТ, пытались завершить оформление своих прав по новым правилам. В частности, часть владельцев получила технические паспорта, оплатила российские госпошлины, заключила договоры с газовой службой и "Энергосбытом". Некоторые заселились в квартиры и даже исправно платили коммунальные услуги.

Впрочем, в 2023 году Россия в очередной раз показала истинное отношение к украинцам. Тогда жители обратились в оккупационное "министерство имущественных и земельных отношений", чтобы их жилье не признали "бесхозным". Но ответ они получили только через год — и это был отказ. За это время дом уже полностью зарегистрировали на так называемое "правительство региона", что подтверждает выписка из российского "Росреестра".

null
Жители дома, которых оккупанты выселили. Фото: кадр из видео

Людей, которые оставались жить в квартирах, заставили выселиться, коммунальные договоры разорвали, а под видом "достройки" строители сняли кровлю. В результате верхние квартиры, где был ремонт, затопило. Владельцы зафиксировали убытки.

По их словам, еще в 2023 году они обращались с видеообращением к Путину, чиновники-коллаборационисты взамен посоветовали им решать вопрос через суд. Однако и там ситуация развивается хаотично: даже если кому-то право собственности суд признал только недавно, то оккупационная администрация сразу оспаривает решение. Другим сразу отказывают, несмотря на одинаковые условия.

Россия узаконила кражу жилья у украинцев на ВОТ

Недавно в России одобрили законопроект, который позволяет признавать квартиры украинцев на ВОТ "бесхозными" и передавать их в государственную собственность. А дальше такие помещения отдают российским военным, чиновникам, полицейским, медработникам и другим лояльным к оккупационной администрации категориям. По данным "Росреестра", до августа 2025 года оккупанты уже обнаружили 550 тысяч таких "объектов".

Напомним, и.о. председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз объяснял, как россияне отбирают жилье мариупольцев и шантажируют деньгами.

Кроме того, россияне издеваются над медиками на ВОТ и делают из больниц военные базы.

украинцы Запорожская область жилье оккупанты Мелитополь
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации