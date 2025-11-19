Жителей Мелитополя лишили квартир и переписали жилье на оккупантов

Мелитополь. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Россией Мелитополе жителей целого дома заставили оставить собственные квартиры, а сам объект полностью оформили на так называемое "правительство Запорожской области", которое назначила Россия. Владельцы недвижимости заявляют, что оккупационные администрации отказываются признавать их право собственности даже через суд, мотивируя тем, что договоры были заключены до оккупации, поэтому якобы не имеют юридической силы.

Видеообращение людей распространилось в соцсетях и росСМИ.

О своей ситуации жители дома №70 на улице Беляева рассказали в видеообращении в российскую прокуратуру, "федеральные органы" и следственный комитет.

По их словам, более 30 человек честно приобрели квартиры — по договорам купли-продажи и долевого участия в строительстве. Дом был фактически готов к вводу в эксплуатацию еще до начала полномасштабного вторжения, и данная информация подтверждается украинскими документами и фото.

Россия выселяет украинцев из их же квартир на ВОТ

После прихода оккупационных властей люди, которые решили оставаться на ВОТ, пытались завершить оформление своих прав по новым правилам. В частности, часть владельцев получила технические паспорта, оплатила российские госпошлины, заключила договоры с газовой службой и "Энергосбытом". Некоторые заселились в квартиры и даже исправно платили коммунальные услуги.

Впрочем, в 2023 году Россия в очередной раз показала истинное отношение к украинцам. Тогда жители обратились в оккупационное "министерство имущественных и земельных отношений", чтобы их жилье не признали "бесхозным". Но ответ они получили только через год — и это был отказ. За это время дом уже полностью зарегистрировали на так называемое "правительство региона", что подтверждает выписка из российского "Росреестра".

Жители дома, которых оккупанты выселили. Фото: кадр из видео

Людей, которые оставались жить в квартирах, заставили выселиться, коммунальные договоры разорвали, а под видом "достройки" строители сняли кровлю. В результате верхние квартиры, где был ремонт, затопило. Владельцы зафиксировали убытки.

По их словам, еще в 2023 году они обращались с видеообращением к Путину, чиновники-коллаборационисты взамен посоветовали им решать вопрос через суд. Однако и там ситуация развивается хаотично: даже если кому-то право собственности суд признал только недавно, то оккупационная администрация сразу оспаривает решение. Другим сразу отказывают, несмотря на одинаковые условия.

Россия узаконила кражу жилья у украинцев на ВОТ

Недавно в России одобрили законопроект, который позволяет признавать квартиры украинцев на ВОТ "бесхозными" и передавать их в государственную собственность. А дальше такие помещения отдают российским военным, чиновникам, полицейским, медработникам и другим лояльным к оккупационной администрации категориям. По данным "Росреестра", до августа 2025 года оккупанты уже обнаружили 550 тысяч таких "объектов".

Напомним, и.о. председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз объяснял, как россияне отбирают жилье мариупольцев и шантажируют деньгами.

Кроме того, россияне издеваются над медиками на ВОТ и делают из больниц военные базы.