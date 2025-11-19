Мешканців Мелітополя позбавили квартир і переписали житло на окупантів

Мелітополь. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Росією Мелітополі жителів цілого будинку змусили залишити власні квартири, а сам об’єкт повністю оформили на так званий "уряд Запорізької області", який призначила Росія. Власники нерухомості заявляють, що окупаційні адміністрації відмовляються визнавати їхнє право власності навіть через суд, мотивуючи тим, що договори були укладені до окупації, тому нібито не мають юридичної сили.

Відеозвернення людей поширилось у соцмережах та росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

У Мелітополі люди оббивають пороги гауляйтерам через викрадене житло

Про свою ситуацію мешканці будинку №70 на вулиці Бєляєва розповіли у відеозверненні до російської прокуратури, "федеральних органів" та слідчого комітету.

За їхніми словами, понад 30 людей чесно придбали квартири — за договорами купівлі-продажу та пайової участі у будівництві. Дім був фактично готовий до введення в експлуатацію ще до початку повномасштабного вторгнення, і дана інформація підтверджується українськими документами й фото.

Росія виселяє українців з їхніх же квартир на ТОТ

Після приходу окупаційної влади люди, які вирішили залишатися на ТОТ, намагалися завершити оформлення своїх прав за новими правилами. Зокрема, частина власників отримала технічні паспорти, сплатила російські держмита, уклала договори з газовою службою та "Енергозбутом". Дехто заселився у квартири та навіть справно сплачував комунальні послуги.

Втім, у 2023 році Росія вкотре показала істинне ставлення до українців. Тоді мешканці звернулися до окупаційного "міністерства майнових та земельних відносин", щоб їхнє житло не визнали "безхазяйним". Але відповідь вони отримали лише через рік — і це була відмова. За цей час будинок уже повністю зареєстрували на так званий "уряд регіону", що підтверджує виписка з російського "Росреестра".

Мешканці будинку, яких окупанти виселили. Фото: кадр з відео

Людей, які залишалися жити у квартирах, змусили виселитися, комунальні договори розірвали, а під виглядом "добудови" будівельники зняли покрівлю. У результаті верхні квартири, де був ремонт, затопило. Власники зафіксували збитки.

За їхніми словами, ще у 2023 році вони зверталися із відеозверненням до Путіна, чиновники-колаборанти натомість порадили їм вирішувати питання через суд. Проте й там ситуація розвивається хаотично: навіть якщо комусь право власності суд визнав лише нещодавно, то окупаційна адміністрація одразу оскаржує рішення. Іншим одразу відмовляють, попри однакові умови.

Росія узаконила крадіжку житла в українців на ТОТ

Нещодавно в Росії схвалили законопроєкт, який дозволяє визнавати квартири українців на ТОТ "безгосподарними" та передавати їх у державну власність. А далі такі помешкання віддають російським військовим, чиновникам, поліцейським, медпрацівникам та іншим лояльним до окупаційної адміністрації категоріям. За даними "Росреестра", до серпня 2025 року окупанти вже виявили 550 тисяч таких "об’єктів".

Нагадаємо, в.о. голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз пояснював, як росіяни відбирають житло маріупольців та шантажують грошима.

Окрім того, росіяни знущаються з медиків на ТОТ та роблять з лікарень військові бази.