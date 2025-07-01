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В КНДР показали, как Ким "оплакал" погибших на Курщине солдат

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 13:03
В КНДР показали видео прощания Ким Чен Ына с воинами
Ким Чен Ын "оплакивает" северокорейских солдат, погибших на войне РФ против Украины. Фото: кадр из видео

Телевидение КНДР показало кадры, где Ким Чен Ын оплакивает северокорейских солдат, погибших в войне России против Украины в Курской области. Государственные СМИ также показали кадры, на которых Ким одобряет военные планы в отношении российского города Курск.

Об этом говорится в издании Korea JoongAng Daily.

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В КНДР показали кадры прощания Ким Чен Ына с солдатами

В понедельник, 30 июня, в Северной Корее опубликовали видео, на котором лидер Ким Чен Ын стоит на коленях и сдерживает слезы перед гробом, в котором перевозят тело солдата, погибшего в войне РФ против Украины на Курщине, завернутое в северокорейский флаг.

Государственные СМИ также показали кадры, на которых Ким одобряет военные планы в отношении российского города Курск. Отмечается, что, вероятно, это является попыткой успокоить общественные настроения и оправдать запланированное Пхеньяном развертывание войск позже в этом году.

Фотографии Кима были показаны на заднем плане во время совместного культурного мероприятия, организованного Северной Кореей и Россией в Пхеньяне в воскресенье, по случаю первой годовщины подписания договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

КНДР
Ким Чен Ын во время просмотра видео о солдатах, погибших на Курщине. Фото: кадр из видео

На большом экране демонстрировались изображения и видео, связанные с отправкой войск КНДР в Россию. Среди них были сцены, где Ким заметно тронут перед гробом, накрытым северокорейским флагом, в частности кадры, где он стоит на коленях и кладет обе руки на гроб. Церемония, вероятно, имитировала репатриационные службы, проводимые в таких странах, как Соединенные Штаты и Южная Корея.

Государственное телевидение показало, как Ким смотрел видео стоя, подчеркивая торжественность момента.

Однако на видео было видно только четыре или пять гробов, что разительно контрастирует с сообщениями о том, что более 4700 северокорейских военнослужащих погибли на Курском направлении. Ограниченное количество гробов привело к предположениям, что это мероприятие было спектаклем.

Государственные СМИ КНДР также впервые обнародовали кадры, на которых Ким Чен Ын подписывает "План освободительной операции для Курской области". Согласно видео, Ким командовал конкретными операциями на поле боя. Пропагандистский ролик изобразил "Курскую операцию" как поворотный момент в российско-украинской войне в пользу Москвы.

Напомним, что ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прокомментировал участие войск КНДР в полномасштабной войне России против Украины.

А начальник украинской разведки Кирилл Буданов рассказал о последствиях военного сотрудничества России с КНДР.

КНДР Ким Чен Ын война в Украине Курская область Северная Корея
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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