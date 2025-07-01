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У КНДР показали, як Кім "оплакав" загиблих на Курщині солдатів

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 13:03
У КНДР показали відео прощання Кім Чен Ина з воїнами
Кім Чен Ин "оплакує" північнокорейських солдатів, що загинули на війні РФ проти України. Фото: кадр з відео

Телебачення КНДР показало кадри, де Кім Чен Ин оплакує північнокорейських солдатів, які загинули у війні Росії проти України в Курській області. Державні ЗМІ також показали кадри, на яких Кім схвалює військові плани щодо російського міста Курськ.

Про це йдеться у виданні Korea JoongAng Daily.

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У КНДР показали кадри прощання Кім Чен Ина з солдатами

У понеділок, 30 червня, у Північній Кореї опублікувала відео, на якому лідер Кім Чен Ин стоїть на колінах і стримує сльози перед труною, в якій перевозять тіло солдата, що загинув у війні РФ проти України на Курщині, загорнуте в північнокорейський прапор. 
  
Державні ЗМІ також показали кадри, на яких Кім схвалює військові плани щодо російського міста Курськ. Зазначається, що, ймовірно, це є спробою заспокоїти громадські настрої та виправдати заплановане Пхеньяном розгортання військ пізніше цього року.

Фотографії Кіма були показані на задньому плані під час спільного культурного заходу, організованого Північною Кореєю і Росією в Пхеньяні в неділю, з нагоди першої річниці підписання договору про "всеосяжне стратегічне партнерство".

КНДР
Кім Чен Ин під час перегляду відео про солдатів, які загинули на Курщині. Фото: кадр з відео

На великому екрані демонструвалися зображення та відео, пов'язані з відправленням військ КНДР до Росії. Серед них були сцени, де Кім помітно зворушений перед труною, накритою північнокорейським прапором, зокрема кадри, де він стоїть на колінах і кладе обидві руки на труну. Церемонія, ймовірно, імітувала репатріаційні служби, що проводяться в таких країнах, як Сполучені Штати та Південна Корея.

Державне телебачення показало, як Кім дивився відео стоячи, підкреслюючи урочистість моменту.

Однак на відео було видно лише чотири чи п'ять трун, що разюче контрастує з повідомленнями про те, що понад 4700 північнокорейських військовослужбовців загинули на Курському напрямку. Обмежена кількість трун призвела до припущень, що цей захід був виставою.

Державні ЗМІ КНДР також вперше оприлюднили кадри, на яких Кім Чен Ин підписує "План визвольної операції для Курської області". Згідно з відео, Кім командував конкретними операціями на полі бою. Пропагандистський ролик зобразив "Курську операцію" як поворотний момент у російсько-українській війні на користь Москви.

Нагадаємо, що раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прокоментував участь військ КНДР у повномасштабній війні Росії проти України.

А начальник української розвідки Кирило Буданов розповів про наслідки військової співпраці Росії з КНДР.
 

КНДР Кім Чен Ин війна в Україні Курська область Північна Корея
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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