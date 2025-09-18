Титул Мисс Беларусь получила украинская девушка

В Беларуси самой лучшей девушкой выбрали украинку
На конкурсе красоты в Беларуси победила девушка из оккупированного российскими войсками Донецка. На участницах шоу "Мисс Беларусь" красовались цитаты из тамошнего диктатора Александра Лукашенко.
Об этом сообщило ТСН.
Конкурс красоты в тоталитарном государстве
В Минске прошел конкурс "Мисс Беларусь".
В стране, где царит диктаторский режим Александра Лукашенко, участниц заставили выходить на сцену в футболках, на которых были написаны цитаты из диктатора.
Так, на некоторых красавицах можно было прочитать, что "женщины — самое эффективное дипломатическое оружие", а также, что "назначение женщины — украшать мир".
Украинка — самая красивая в Беларуси
Самым интересным в конкурсе стала персона победительницы.
Титул "Мисс Беларусь" получила не белорусская, а украинская девушка.
Самой красивой в Беларуси признали 18-летнюю девушку из украинского Донецка, уже 11 лет оккупированного Российской Федерацией.
