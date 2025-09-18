Видео
В Беларуси самой лучшей девушкой выбрали украинку

В Беларуси самой лучшей девушкой выбрали украинку

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 22:54
Титул Мисс Беларусь получила украинская девушка
Украинская "Мисс Беларусь". Фото: sb.by

На конкурсе красоты в Беларуси победила девушка из оккупированного российскими войсками Донецка. На участницах шоу "Мисс Беларусь" красовались цитаты из тамошнего диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщило ТСН.

Читайте также:

Конкурс красоты в тоталитарном государстве

В Минске прошел конкурс "Мисс Беларусь".

В стране, где царит диктаторский режим Александра Лукашенко, участниц заставили выходить на сцену в футболках, на которых были написаны цитаты из диктатора.

Так, на некоторых красавицах можно было прочитать, что "женщины — самое эффективное дипломатическое оружие", а также, что "назначение женщины — украшать мир".

Украинка — самая красивая в Беларуси

Самым интересным в конкурсе стала персона победительницы.

Титул "Мисс Беларусь" получила не белорусская, а украинская девушка.

Самой красивой в Беларуси признали 18-летнюю девушку из украинского Донецка, уже 11 лет оккупированного Российской Федерацией.

Александр Лукашенко конкурс красоты Беларусь Донецк украинка
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
