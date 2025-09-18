Титул Міс Білорусь отримала українська дівчина

Українська "Міс Білорусь". Фото: sb.by

На конкурсі краси у Білорусі перемогла дівчина з окупованого російськими військами Донецька. На учасницях шоу "Міс Білорусь" красувалися цитати з тамтешнього диктатора Олександра Лукашенка.

Про це повідомило ТСН.

Реклама

Читайте також:

Конкурс краси в тоталітарній державі

В Мінську пройшов конкурс "Міс Білорусь".

У країні, де панує диктаторський режим Олександра Лукашенка, учасниць змусили виходити на сцену у футболках, на яких були написані цитати з диктатора.

Так, на деяких красунях можна було прочитати, що "жінки — найефективніша дипломатична зброя", а також, що "призначення жінки — прикрашати світ".

Українка — найкрасивіша в Білорусі

Найцікавішим у конкурсі стала персона переможниці.

Титул "Міс Білорусь" отримала не білоруська, а українська дівчина.

Найкрасивішою у Білорусі визнали 18-річну дівчину з українського Донецька, вже 11 років окупованого Російською Федерацією.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що навесні 2025 року українка перемогла у конкурсі краси в США.

Додамо, ми повідомляли про те, що в 2023 році українка перемогла на конкурсі краси "Місіс Світу 2023".