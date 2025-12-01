Видео
Главная Хроники Россиянам массово отменяют туры в Венесуэлу — что происходит

Россиянам массово отменяют туры в Венесуэлу — что происходит

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 14:06
Россиян срочно вывозят из Венесуэлы и отменяют путевки — причина
Аэропорт. Фото иллюстративное: Pexels

У россиян массово пошли наперекосяк запланированные отпуска в Венесуэле. Причиной этого стало то, что Соединенные Штаты объявили о закрытии воздушного пространства над регионом и усилили военное присутствие в Карибском бассейне.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Россиян массово разворачивают домой из Венесуэлы

Российские туроператоры уже начали массово информировать клиентов о полной аннуляции забронированных туров, а тех граждан РФ, которые успели прилететь в Венесуэлу, срочно вывозят из страны.

null
Сообщения об отмене, которые поступают россиянам. Фото: скриншот

Туристам предложили замену — отдых на Кубе, преимущественно на курортах Варадеро. Однако, заниматься вопросом, хватит ли на всех мест в отелях и куда конкретно ехать россиянам, там не стали.

Вернуть средства компании тоже не спешат, поэтому предлагают просто перенести оплаченные средства на "будущие бронирования". Из-за отсутствия гарантии полного возмещения многие путешественники уже готовят досудебные претензии и собирают документы для возможных судебных обращений.

Россияне жалуются в соцсетях, что их массово без объяснений собирают для экстренных вылетов в Россию или отправляют на Кубу транзитными рейсами. Люди жалуются на минимальную связь с туроператором и отсутствие четких инструкций.

Напомним, что ситуация в Венесуэле обостряется с каждым днем. обострение вокруг Венесуэлы продолжается уже несколько месяцев. Недавно, 14 ноября, администрация президента США Дональда Трампа дала приказ о начале первого этапа военной операции против картелей. Также Дональд Трамп заявил, что по Венесуэле могут нанести удары.

США скандал россияне туризм Венесуэла
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
