Россиян срочно вывозят из Венесуэлы и отменяют путевки — причина

У россиян массово пошли наперекосяк запланированные отпуска в Венесуэле. Причиной этого стало то, что Соединенные Штаты объявили о закрытии воздушного пространства над регионом и усилили военное присутствие в Карибском бассейне.

Об этом сообщают росСМИ.

Россиян массово разворачивают домой из Венесуэлы

Российские туроператоры уже начали массово информировать клиентов о полной аннуляции забронированных туров, а тех граждан РФ, которые успели прилететь в Венесуэлу, срочно вывозят из страны.

Туристам предложили замену — отдых на Кубе, преимущественно на курортах Варадеро. Однако, заниматься вопросом, хватит ли на всех мест в отелях и куда конкретно ехать россиянам, там не стали.

Вернуть средства компании тоже не спешат, поэтому предлагают просто перенести оплаченные средства на "будущие бронирования". Из-за отсутствия гарантии полного возмещения многие путешественники уже готовят досудебные претензии и собирают документы для возможных судебных обращений.

Россияне жалуются в соцсетях, что их массово без объяснений собирают для экстренных вылетов в Россию или отправляют на Кубу транзитными рейсами. Люди жалуются на минимальную связь с туроператором и отсутствие четких инструкций.

Напомним, что ситуация в Венесуэле обостряется с каждым днем. обострение вокруг Венесуэлы продолжается уже несколько месяцев. Недавно, 14 ноября, администрация президента США Дональда Трампа дала приказ о начале первого этапа военной операции против картелей. Также Дональд Трамп заявил, что по Венесуэле могут нанести удары.