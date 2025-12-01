Росіян терміново вивозять із Венесуели та скасовують путівки — причина

Аеропорт. Фото ілюстративне: Pexels

У росіян масово пішли шкереберть заплановані відпустки у Венесуелі. Причиною цього стало те, що Сполучені Штати оголосили про закриття повітряного простору над регіоном та посилили військову присутність у Карибському басейні.

Про це повідомляють росЗМІ.

Росіян масово розвертають додому з Венесуели

Російські туроператори вже почали масово інформувати клієнтів про повну ануляцію заброньованих турів, а тих громадян РФ, які встигли прилетіти до Венесуели, терміново вивозять із країни.

Повідомлення про скасування, які надходять росіянам. Фото: скриншот

Туристам запропонували заміну — відпочинок на Кубі, переважно на курортах Варадеро. Проте, перейматися питанням, чи вистачить на усіх місць в готелях та куди конкретно їхати росіянам, там не стали.=

Повернути кошти компанії теж не поспішають, тому пропонують просто перенести оплачені кошти на "майбутні бронювання". Через відсутність гарантії повного відшкодування багато мандрівників уже готують досудові претензії та збирають документи для можливих судових звернень.

Росіяни скаржаться в соцмережах, що їх масово без пояснень збирають для екстрених вильотів до Росії або відправляють на Кубу транзитними рейсами. Люди скаржаться на мінімальний зв’язок з туроператором і відсутність чітких інструкцій.

Нагадаємо, що ситуація у Венесуелі загострюється з кожним днем. загострення навколо Венесуели триває вже декілька місяців. Нещодавно, 14 листопада, адміністрація президента США Дональда Трампа дала наказ про початок першого етапу військової операції проти картелів. Також Дональд Трамп заявив, що по Венесуелі можуть завдати ударів.