Главная Хроники Российский суд запретил писать о геях во власти

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 13:43
Давление на ЛГБТ в России - запрет писать о гомосексуалах в России
Глава Сбербанка РФ Герман Греф. Фото: росСМИ

В России запрещают даже упоминания о людях гомосексуальной ориентации. Суд запретил статьи почти 20-летней давности, в которых говорилось о главных геях нынешней российской элиты, в частности, о главе Сбербанка РФ Германе Грефе.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Запрет писать о геях в России

Российские власти продолжают бороться с любыми упоминаниями о нетрадиционной сексуальной ориентации в публичном пространстве.

Московский суд даже запретил статьи, которые были написаны еще в нулевых годах на платформе "Живой журнал".

В этих текстах говорилось о геях в истории России, в частности, в российских элитах.

Россияне не узнают, кто еще, кроме Грефа, является "гей-элитой" РФ

Так, один из текстов называется "Топ-10 геев в элите России". Речь идет о современных российских элитах, в частности, об известном тамошнем политике, который с 2007 года возглавляет Сбербанк РФ, Германе Грефе.

Этот текст решением суда был запрещен для распространения.

Также суд запретил распространять и приказал убрать с платформы текст, который был опубликован еще в 2008 году. В этой статье автор утверждал, что процент людей с гомосексуальной ориентацией в России выше, чем в среднем в мире.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России сайт вакансий забанил всех Сергеев из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

Добавим, мы сообщали о том, что в России представителям ЛГБТ-сообщества могут запретить водить авто.

суд ЛГБТ чиновники запрет Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
