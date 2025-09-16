Тиск на ЛГБТ в Росії - заборона писати про гомосексуалів в Росії

Очільник Сбербанку РФ Герман Греф. Фото: росЗМІ

В Росії забороняють навіть згадки про людей гомосексуальної орієнтації. Суд заборонив статті майже 20-річної давнини, в яких йшлося про головних геїв нинішньої російської еліти, зокрема, про голову Сбербанку РФ Германа Грефа.

Про це повідомили російські медіа.

Заборона писати про геїв в Росії

Російська влада продовжує боротися з будь-якими згадками про нетрадиційну сексуальну орієнтацію в публічному просторі.

Московський суд навіть заборонив статті, які були написані ще в нульових роках на платформі "Живий журнал".

У цих текстах йшлося про геїв в історії Росії, зокрема, в російських елітах.

Росіяни не дізнаються, хто ще, крім Грефа, є "гей-елітою" РФ

Так, один із текстів називається "Топ-10 геїв в еліті Росії". Йдеться про сучасні російські еліти, зокрема, про відомого тамтешнього політика, який з 2007 року очолює Сбербанк РФ, Германа Грефа.

Цей текст рішенням суду був заборонений для розповсюдження.

Також суд заборонив поширювати і наказав прибрати з платформи текст, який був опублікований ще 2008 року. У цій статті автор стверджував, що відсоток людей із гомосексуальною орієнтацією в Росії вищий, ніж у середньому в світі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії сайт вакансій забанив всіх Сергіїв через закон про заборону пропаганди ЛГБТ.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії представникам ЛГБТ-спільноти можуть заборонити водити авто.