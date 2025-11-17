Российские неонацисты Русич предлагают криптовалюту за казни украинцев

Участники ДШрг "Русич". Фото: соцсети

Российская неонацистская диверсионно-штурмовая разведывательная группа "Русич", воюющая на стороне армии России, обнародовала призыв, который фактически поощряет казнь украинских военнопленных. На своих страницах в соцсетях группировка объявила о вознаграждении для трех человек, которые пришлют фото на фоне убитых бойцов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают росСМИ.

Вместе с сообщением "Русич" распространил снимок, на котором, вероятно, изображен боевик группы возле расстрелянных украинских пленных. В подписи к публикации группировка объявила "конкурс" по так называемому "обнулению" военнослужащих, находящихся в плену.

В заявлении говорится, что первые три человека, которые будут присылать такие фото анонимно, получат "материальное поощрение" в криптовалюте. Группировка также пообещала опубликовать отправленные снимки.

Такие призывы прямо противоречат Женевской конвенции. Государство, удерживающее пленных, обязано гарантировать им жизнь и физическую безопасность. Запрещены любые акты насилия, издевательства, пытки, внесудебные казни, а также угрозы такими действиями. Пленные должны получать медицинскую помощь, возможность контактировать с семьей, надлежащее питание и условия содержания.

По международному праву ответственности подлежат не только исполнители преступления, но и те, кто отдает приказы, подстрекает или формирует условия для совершения военных преступлений. В частности, статья 25 Римского статута МУС предусматривает уголовное преследование за подстрекательство или содействие таким действиям.

Что известно о "Русиче"

"Русич" является неонацистской группировкой, которая участвует в войне против Украины с 2014 года. Ее командиры внесены в санкционные списки многих западных государств за причастность к военным преступлениям и экстремистской деятельности.

Возглавляет группу ее основатель Алексей Мильчаков, который открыто выступает за насилие в отношении украинских военнопленных и неоднократно публиковал призывы к их пыткам и убийству. В своих соцсетях он даже распространял "инструкции" о том, как "утилизировать" пленных ВСУ.

Мильчаков, который использует позывной "Фриц", стал известным еще в 2011 году после появления видео, где он издевается над собакой. Позже на Донбассе он позировал с отрезанными ушами украинских военных и наносил на их тела неонацистскую символику, публикуя эти фото. Впоследствии участвовал в боевых действиях в Сирии в составе ЧВК "Вагнер".

Напомним, российские войска нередко совершают зверства против гражданских. Так, недавно оккупанты ударили дроном по гражданским в Харьковской области. Также несколько дней назад стало известно о расстреле украинских военных.