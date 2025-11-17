Відео
Російські неонацисти оголосили нагороду за страту полонених ЗСУ

Російські неонацисти оголосили нагороду за страту полонених ЗСУ

Дата публікації: 17 листопада 2025 22:54
Оновлено: 22:20
Російські неонацисти Русич пропонують криптовалюту за страти українців
Учасники ДШрг "Русич". Фото: соцмережі

Російська неонацистська диверсійно-штурмова розвідувальна група "Русич", що воює на боці армії Росії, оприлюднила заклик, який фактично заохочує до страти українських військовополонених. На своїх сторінках у соцмережах угруповання оголосило про винагороду для трьох осіб, які надішлють фото на тлі вбитих бійців Збройних сил України.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Російські війська заохочують грошима до страти українців у полоні

Разом із повідомленням "Русич" поширив знімок, на якому, ймовірно, зображено бойовика групи біля розстріляних українських полонених. У підписі до публікації угруповання оголосило "конкурс" із так званого "занулення" військовослужбовців, що перебувають у полоні.

У заяві йдеться, що перші троє осіб, які надсилатимуть такі фото анонімно, отримають "матеріальне заохочення" в криптовалюті. Угруповання також пообіцяло опублікувати відправлені знімки.

Такі заклики прямо суперечать Женевській конвенції. Держава, що утримує полонених, зобов’язана гарантувати їм життя та фізичну безпеку. Заборонені будь-які акти насильства, знущання, катування, позасудові страти, а також погрози такими діями. Полонені повинні отримувати медичну допомогу, можливість контактувати із сім’єю, належне харчування та умови утримання.

За міжнародним правом, відповідальності підлягають не лише виконавці злочину, а й ті, хто віддає накази, підбурює або формує умови для вчинення воєнних злочинів. Зокрема, стаття 25 Римського статуту МКС передбачає кримінальне переслідування за підбурювання або сприяння таким діям.

Що відомо про "Русич"

"Русич" є неонацистським угрупованням, яке бере участь у війні проти України з 2014 року. Його командирів внесено до санкційних списків багатьох західних держав за причетність до воєнних злочинів та екстремістської діяльності.

Очолює групу її засновник Олексій Мільчаков, який відкрито виступає за насильство щодо українських військовополонених і неодноразово публікував заклики до їх катування та вбивства. У своїх соцмережах він навіть поширював "інструкції" про те, як "утилізувати" полонених ЗСУ.

Мільчаков, який використовує позивний "Фріц", став відомим ще у 2011 році після появи відео, де він знущається з собаки. Пізніше на Донбасі він позував із відрізаними вухами українських військових і наносив на їхні тіла неонацистську символіку, публікуючи ці фото. Згодом брав участь у бойових діях у Сирії у складі ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, російські війська нерідко вчиняють звірства проти цивільних. Так, нещодавно окупанти вдарили дроном по цивільних у Харківській області.  Також кілька днів тому стало відомо про розстріл українських військових.

російські війська ЗСУ полонені військові злочини війна розстріл
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
