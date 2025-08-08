Российские женщины зарабатывают на смертях мужчин - россиянка ждет гибели мужа на войне

Российские оккупанты, которым "не повезло" попасть в плен, за что их жены не получат деньги. Фото: t.me/zsuwar

Российская блогерша откровенно рассказала о том, что она ждет от своего мужа, который отправился на войну в Украину. В том, что его убьют, она не сомневается, а ждет этого момента, чтобы купить дом.

Об этом сообщили российские медиа.

Российские женщины с каждым днем все откровеннее говорят о "специальной военной операции", на которую отправляются их мужья.

Известная российская блогерша из Тюмени по имени Анастасия честно рассказала о том, какую выгоду она ждет после отправки мужа в Украину на войну.

Во-первых, оформив на него детей, женщина рассчитывает получить единовременную выплату в сумме 5 миллионов.

Мужа убьют — появится жилье

Кроме того, Анастасия планирует получать льготы на детей в детском саду и школе.

А в завершение этой истории блогерша призналась, что после того, как ее мужа убьют на войне (в чем она не сомневается), она сможет приобрести себе дом.

Такая откровенность россиянки возмутила тамошние власти. Скандальный депутат Милонов даже обратился в силовые структуры с требованием аннулировать ее брак и наказать за "дискредитацию Вооруженных сил РФ".

