Російські жінки заробляють на смертях чоловіків - росіянка чекає на загибель чоловіка на війні

Російські окупанти, яким "не пощастило" потрапити в полон, за що їхні дружини не отримають гроші. Фото: t.me/zsuwar

Російська блогерка відверто розповіла про те, що вона чекає від свого чоловіка, який відправився на війну до України. У тому, що його уб’ють, вона не сумнівається, а чекає цього моменту, щоб купити будинок.

Про це повідомили російські медіа.

Росіянки заробляють на чоловіках в "СВО"

Російські жінки з кожним днем усе відвертіше говорять про "спеціальну воєнну операцію", на яку відправляються їхні чоловіки.

Відома російська блогерка з Тюмені на ймення Анастасія чесно розповіла про те, яку вигоду вона чекає після відправлення чоловіка до України на війну.

По-перше, оформивши на нього дітей, жінка розраховує отримати одноразову виплату в сумі 5 мільйонів.

Чоловіка уб’ють — з’явиться житло

Крім того, Анастасія планує отримувати пільги на дітей у дитсадку та школі.

А на завершення цієї історії блогерка зізналася, що після того, як її чоловіка уб’ють на війні (в чому вона не сумнівається), вона зможе придбати собі будинок.

Така відвертість росіянки обурила тамтешню владу. Скандальний депутат Мілонов навіть звернувся до силових структур з вимогою анулювати її шлюб і покарати за "дискредитацію Збройних сил РФ".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що росіян готують до війни ще зі школи.

Додамо, ми повідомляли про те, що дружина окупанта поскаржилася - з війни додому прислали лише пів тіла російського військового.