Россияне на курортах - история с россиянкой, которая решила развлечься в Египте

Российские туристки в Египте. Фото: росСМИ

На египетском курорте российская гражданка решила утешиться в объятиях местного мужчины. А тот во время процесса посадил россиянку задницей на кран, что обернулось травмами и визитом в больницу.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Любовь на курорте

Российские туристы находят себе приключений на курортах даже там, куда их еще пускают.

Так, на египетском курорте Шарм-эль-Шейх россиянка получила неожиданные травмы.

Это произошло после того, как гражданке страны-агрессора захотелось любви, для чего она познакомилась с местным мужчиной.

Интим прервал кран

Встретившись в номере египтянина, парочка прибегла к телесным забавам, которые обернулись для россиянки серьезными проблемами.

Дело в том, что любовник на эмоциях посадил россиянку на кран в ванной комнате.

Пришлось ехать в больницу, где гражданку РФ отказались принимать бесплатно.

В конце концов врачи все же оказали нужную помощь анальному отверстию желающей интима с местными мужчинами россиянки.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Таиланде россиянин насмерть разбился, спрыгнув с храма.

Добавим, мы сообщали о том, в Турции выселили из отеля россиянина, который пожелал смерти украинцам.