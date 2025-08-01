Россияне на курортах - история с россиянкой, которая решила развлечься в Египте

Россиянка в Египте пострадала во время интима — детали
На египетском курорте российская гражданка решила утешиться в объятиях местного мужчины. А тот во время процесса посадил россиянку задницей на кран, что обернулось травмами и визитом в больницу.
Об этом сообщили российские медиа.
Любовь на курорте
Российские туристы находят себе приключений на курортах даже там, куда их еще пускают.
Так, на египетском курорте Шарм-эль-Шейх россиянка получила неожиданные травмы.
Это произошло после того, как гражданке страны-агрессора захотелось любви, для чего она познакомилась с местным мужчиной.
Интим прервал кран
Встретившись в номере египтянина, парочка прибегла к телесным забавам, которые обернулись для россиянки серьезными проблемами.
Дело в том, что любовник на эмоциях посадил россиянку на кран в ванной комнате.
Пришлось ехать в больницу, где гражданку РФ отказались принимать бесплатно.
В конце концов врачи все же оказали нужную помощь анальному отверстию желающей интима с местными мужчинами россиянки.
Напомним, мы ранее писали о том, что в Таиланде россиянин насмерть разбился, спрыгнув с храма.
Добавим, мы сообщали о том, в Турции выселили из отеля россиянина, который пожелал смерти украинцам.
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