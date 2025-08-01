Росіяни на курортах - історія з росіянкою, яка вирішила розважитися у Єгипті

Російські туристки в Єгипті. Фото: росЗМІ

На єгипетському курорті російська громадянка вирішила втішитися в обіймах місцевого чоловіка. А той під час процесу посадив росіянку дупою на кран, що обернулося травмами та візитом до лікарні.

Про це повідомили російські медіа.

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Кохання на курорті

Російські туристи знаходять собі пригод на курортах навіть там, куди їх ще пускають.

Так, на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх росіянка отримала несподівані травми.

Це сталося після того, як громадянці країни-агресора захотілося кохання, задля чого вона познайомилася із місцевим чоловіком.

Інтим перервав кран

Зустрівшись у номері єгиптянина, парочка вдалася до тілесних забав, які обернулися для росіянки серйозними проблемами.

Річ у тім, що коханець на емоціях посадив росіянку на кран у ванній кімнаті.

Довелося їхати до лікарні, де громадянку РФ відмовилися приймати безкоштовно.

Врешті-решт лікарі все ж надали потрібну допомогу анальному отвору охочої до інтиму із місцевими чоловіками росіянки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Таїланді росіянин на смерть розбився, зістрибнувши з храму.

Додамо, ми повідомляли про те, у Туреччині виселили з готелю росіянина, який побажав смерті українцям.