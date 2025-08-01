Росіяни на курортах - історія з росіянкою, яка вирішила розважитися у Єгипті

Росіянка в Єгипті постраждала під час інтиму — деталі
На єгипетському курорті російська громадянка вирішила втішитися в обіймах місцевого чоловіка. А той під час процесу посадив росіянку дупою на кран, що обернулося травмами та візитом до лікарні.
Про це повідомили російські медіа.
Кохання на курорті
Російські туристи знаходять собі пригод на курортах навіть там, куди їх ще пускають.
Так, на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх росіянка отримала несподівані травми.
Це сталося після того, як громадянці країни-агресора захотілося кохання, задля чого вона познайомилася із місцевим чоловіком.
Інтим перервав кран
Зустрівшись у номері єгиптянина, парочка вдалася до тілесних забав, які обернулися для росіянки серйозними проблемами.
Річ у тім, що коханець на емоціях посадив росіянку на кран у ванній кімнаті.
Довелося їхати до лікарні, де громадянку РФ відмовилися приймати безкоштовно.
Врешті-решт лікарі все ж надали потрібну допомогу анальному отвору охочої до інтиму із місцевими чоловіками росіянки.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Таїланді росіянин на смерть розбився, зістрибнувши з храму.
Додамо, ми повідомляли про те, у Туреччині виселили з готелю росіянина, який побажав смерті українцям.
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