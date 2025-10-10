Бешеное животное (слева). Фото: Рудковский городской совет

В Российской Федерации серьезные проблемы с медицинскими препаратами. Из-за этого даже в Подмосковье россияне не могут вакцинироваться от бешенства.

Об этом сообщили российские медиа.

Россияне бессильны от бешенства

В российских регионах фиксируются серьезные проблемы с вакцинацией.

В частности, из-за отсутствия препаратов людей не могут вакцинироваться от бешенства.

Это создает большие проблемы для россиян, поскольку их страна расположена на широтах, богатых лесами, где живут разнообразные дикие животные.

Даже в Москве проблемы с препатами

О невозможности вакцинироваться от бешенства стало известно даже в Подмосковье, то есть ближайшем к столице страны-агрессора регионе.

Анна Т., директор благотворительного фонда помощи животным и частного приюта для животных, рассказала, что недавно спасла енотовидную собаку, у которой оказалось бешенство.

Но вакцинироваться от этого заболевания Анна не может, ни в Московской области, ни в самой Москве нет иммуноглобулина, без которого вакцинировать от бешенства нельзя.

