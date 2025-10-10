Россияне не могут вакцинироваться от бешенства — причина
В Российской Федерации серьезные проблемы с медицинскими препаратами. Из-за этого даже в Подмосковье россияне не могут вакцинироваться от бешенства.
Об этом сообщили российские медиа.
Россияне бессильны от бешенства
В российских регионах фиксируются серьезные проблемы с вакцинацией.
В частности, из-за отсутствия препаратов людей не могут вакцинироваться от бешенства.
Это создает большие проблемы для россиян, поскольку их страна расположена на широтах, богатых лесами, где живут разнообразные дикие животные.
Даже в Москве проблемы с препатами
О невозможности вакцинироваться от бешенства стало известно даже в Подмосковье, то есть ближайшем к столице страны-агрессора регионе.
Анна Т., директор благотворительного фонда помощи животным и частного приюта для животных, рассказала, что недавно спасла енотовидную собаку, у которой оказалось бешенство.
Но вакцинироваться от этого заболевания Анна не может, ни в Московской области, ни в самой Москве нет иммуноглобулина, без которого вакцинировать от бешенства нельзя.
Напомним, мы ранее писали о том, что международная корпорация MSD сообщила, что перестанет поставлять в Россию вакцину от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита.
Добавим, мы сообщали о том, что в России серьезная нехватка лекарств, из-за этого даже откладываются операции.
