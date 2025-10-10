Відео
Головна Хроніки Росіяни не можуть вакцинуватися від сказу — причина

Росіяни не можуть вакцинуватися від сказу — причина

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 23:14
Проблеми з вакцинацією в Росії — чому росіяни не отримують вакцини
Скажена тварина (ліворуч). Фото: Рудківська міська рада

У Російській Федерації серйозні проблеми із медичними препаратами. Через це навіть у Підмосков’ї росіяни не можуть вакцинуватися від сказу.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Росіяни безсилі від сказу

У російських регіонах фіксуються серйозні проблеми із вакцинацією.

Зокрема, через відсутність препаратів людей не можуть вакцинуватися від сказу.

Це створює великі проблеми для росіян, оскільки їхня країна розташована на широтах, багатих на ліси, де живуть різноманітні дикі тварини.

Навіть у Москві проблеми з препатами

Про неможливість вакцинуватися від сказу стало відомо навіть у Підмосковії, тобто найближчому до столиці країни-агресора регіоні.

Анна Т., директорка благодійного фону допомоги тваринам і приватного притулку для тварин, розповіла, що нещодавно врятувала єнотоподібного собаку, у якого виявився сказ.

Але вакцинуватися від цього захворювання Анна не може, ні у Московській області, ні у самій Москві немає імуноглобуліну, без якого вакцинувати від сказу не можна.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що міжнародна корпорація MSD повідомила, що перестане постачати в Росію вакцину від вітряної віспи, кору, краснухи та паротиту.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії серйозна нестача ліків, через це навіть відкладаються операції.

вакцинація росіяни Москва Росія сказ
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
