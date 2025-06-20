Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииМетеоАвтоПраздникиТехнологииСпортНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Россия предлагает гражданство и убежище Илону Маску

Россия предлагает гражданство и убежище Илону Маску

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 11:39
В Госдуме заявили о запросе Илона Маска на убежище в России
Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Ключові моменти В России готовы "защитить" Илона Маска

Российская пропаганда в очередной раз поразила абсурдностью — на этот раз главным героем фантазий для кремлевской элиты стал американский предприниматель Илон Маск. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков публично заявил, что якобы Министерство иностранных дел России получило запрос на предоставление Маску политического убежища.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

В России готовы "защитить" Илона Маска

Об этом Даванков высказал мнение на Петербургском форуме, что Илон Маск, несмотря на свои ошибки, заслуживает прощения.

"Мне кажется, Илон Маск совершил ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем", — сказал российский чиновник.

Он добавил, что ждет ответа МИД в течение месяца. В комментарии для российских СМИ Даванков также заявил, что бывший советник президента США назвал Маска "нелегальным мигрантом", поэтому тот якобы может быть изгнан из страны. На этом фоне российский вице-спикер предлагает предоставить миллиардеру гражданство России

Кроме "убежища", Даванков высказался о преимуществах и потенциальной пользе Маска для российской экономики и госсектора.

В частности, он считает, что опыт бизнесмена в сфере инноваций и искусственного интеллекта мог бы помочь преодолеть бюрократию, которая, по словам самого вице-спикера, тормозит развитие страны.

Напомним, в начале месяца между Дональдом Трампом и Илоном Масковым возник публичный конфликт в соцсетях.

Впоследствии Илон Маск поддержал Дональда Трампа, когда в Лос-Анджелесе начались масштабные протесты со стороны мигрантов, а со временем даже удалил скандальные сообщения, где обвинил президента США в педофилии.

Добавим, что отец Илона Маска недавно ездил в Москву, где выразил свое восхищение интеллектом россиян.

скандал Илон Маск россияне пропаганда Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации