В Госдуме заявили о запросе Илона Маска на убежище в России

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Российская пропаганда в очередной раз поразила абсурдностью — на этот раз главным героем фантазий для кремлевской элиты стал американский предприниматель Илон Маск. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков публично заявил, что якобы Министерство иностранных дел России получило запрос на предоставление Маску политического убежища.

Об этом сообщают росСМИ.

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Об этом Даванков высказал мнение на Петербургском форуме, что Илон Маск, несмотря на свои ошибки, заслуживает прощения.

"Мне кажется, Илон Маск совершил ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем", — сказал российский чиновник.

Он добавил, что ждет ответа МИД в течение месяца. В комментарии для российских СМИ Даванков также заявил, что бывший советник президента США назвал Маска "нелегальным мигрантом", поэтому тот якобы может быть изгнан из страны. На этом фоне российский вице-спикер предлагает предоставить миллиардеру гражданство России

Кроме "убежища", Даванков высказался о преимуществах и потенциальной пользе Маска для российской экономики и госсектора.

В частности, он считает, что опыт бизнесмена в сфере инноваций и искусственного интеллекта мог бы помочь преодолеть бюрократию, которая, по словам самого вице-спикера, тормозит развитие страны.

Напомним, в начале месяца между Дональдом Трампом и Илоном Масковым возник публичный конфликт в соцсетях.

Впоследствии Илон Маск поддержал Дональда Трампа, когда в Лос-Анджелесе начались масштабные протесты со стороны мигрантов, а со временем даже удалил скандальные сообщения, где обвинил президента США в педофилии.

Добавим, что отец Илона Маска недавно ездил в Москву, где выразил свое восхищение интеллектом россиян.