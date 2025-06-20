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Росія пропонує громадянство і притулок Ілону Маску

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Дата публікації: 20 червня 2025 11:39
У Держдумі заявили про запит Ілона Маска на притулок у Росії
Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Ключові моменти В Росії готові "захистити" Ілона Маска

Російська пропаганда вкотре вразила абсурдністю — цього разу головним героєм фантазій для кремлівської еліти став американський підприємець Ілон Маск. Віцеспікер Держдуми Владислав Даванков публічно заявив, що нібито Міністерство закордонних справ Росії отримало запит на надання Маску політичного притулку.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Про це Даванков висловив думку на Петербурзькому форумі, що Ілон Маск, попри свої помилки, заслуговує на прощення.

"Мені здається, Ілон Маск зробив помилки, але ці помилки треба вміти прощати. Якщо не вийде, то ми на нього завжди чекаємо", — сказав російський чиновник.

Він додав, що чекає на відповідь МЗС упродовж місяця. У коментарі для російських ЗМІ Даванков також заявив, що колишній радник президента США назвав Маска "нелегальним мігрантом", тож той нібито може бути вигнаний із країни. На цьому тлі російський віцеспікер пропонує надати мільярдеру громадянство Росії 

Окрім "притулку", Даванков висловився про переваги і потенційної користі Маска для російської економіки та держсектору.

Зокрема, він вважає, що досвід бізнесмена у сфері інновацій і штучного інтелекту міг би допомогти подолати бюрократію, яка, за словами самого віце-спікера, гальмує розвиток країни.

Нагадаємо, на початку місяця між Дональдом Трампом та Ілоном Масков виник публічний конфлікт у соцмережах. 

Згодом Ілон Маск підтримав Дональда Трампа, коли у Лос-Анджелесі почалися масштабні протести з боку мігрантів, а з часом навіть видалив скандальні дописи, де звинуватив президента США у педофілії. 

Додамо, що батько Ілона Маска нещодавно їздив до Москви, де висловив своє захоплення інтелектом росіян. 

скандал Ілон Маск росіяни пропаганда Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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