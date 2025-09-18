Россия использует старое оружие из Германии - что известно

Образец военных деталей, которые были изготовлены в Германии 1930-х годов и хранились на складах в России до войны в Украине. Фото: Группировка войск "Схід"

Российская оккупационная армия начала использовать в войне против Украины оружие, полученное от других оккупантов, немецких, еще семь десятилетий назад. Украинские разведчики на одном из складов, где хранились российские боеприпасы, обнаружили снаряды с детонаторами, которые были изготовлены в конце 30-х годов ХХ века в нацистской Германии.

Об этом сообщили на Facebook-странице Группировки войск "Схід".

Старое оружие в российской армии

Российская армия, которая продолжает вести оккупационную войну на территории Украины, все активнее использует старые запасы оружия и деталей, которые хранятся на складах Минобороны РФ еще с советских времен.

Разведчики подразделения "Тур" 225-го отдельного штурмового полка нашли во время одного из боевых выходов уникальные артефакты.

На российском складе боеприпасов, где побывали украинские разведчики, были обнаружены детали для снарядов еще с первой половины ХХ века.

Откуда на российском оружии свастика

Этими деталями, как объяснили военные, являются детонаторы для снарядов.

Их почтенный возраст подтвержден маркировкой, которая не оставляет сомнений — потому что это свастика, которую использовала нацистская Германия с 1933 по 1945 годы.

В начальный период Второй мировой, до начала немецко-советской войны, гитлеровская Германия и сталинский СССР вели активную торговлю, поэтому советская армия получала от немецких партнеров военную технику и детали для оружия.

Часть этих деталей, в частности, детонаторы для снарядов, сохранились на складах до нынешних времен и из-за недостатка современных образцов были использованы оккупационными войсками в Украине.

Напомним, мы ранее писали о том, какое устаревшее советское оружие использует армия РФ в Украине.

Добавим, мы сообщали о том, что даже на параде в Москве россияне использовали танк Т-34 со времен Второй мировой войны.