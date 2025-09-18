Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники РФ использует оружие, сделанное в нацистской Германии

РФ использует оружие, сделанное в нацистской Германии

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 23:14
Россия использует старое оружие из Германии - что известно
Образец военных деталей, которые были изготовлены в Германии 1930-х годов и хранились на складах в России до войны в Украине. Фото: Группировка войск "Схід"

Российская оккупационная армия начала использовать в войне против Украины оружие, полученное от других оккупантов, немецких, еще семь десятилетий назад. Украинские разведчики на одном из складов, где хранились российские боеприпасы, обнаружили снаряды с детонаторами, которые были изготовлены в конце 30-х годов ХХ века в нацистской Германии.

Об этом сообщили на Facebook-странице Группировки войск "Схід".

Реклама
Читайте также:

Старое оружие в российской армии

Российская армия, которая продолжает вести оккупационную войну на территории Украины, все активнее использует старые запасы оружия и деталей, которые хранятся на складах Минобороны РФ еще с советских времен.

Разведчики подразделения "Тур" 225-го отдельного штурмового полка нашли во время одного из боевых выходов уникальные артефакты.

На российском складе боеприпасов, где побывали украинские разведчики, были обнаружены детали для снарядов еще с первой половины ХХ века.

Откуда на российском оружии свастика

Этими деталями, как объяснили военные, являются детонаторы для снарядов.

Их почтенный возраст подтвержден маркировкой, которая не оставляет сомнений — потому что это свастика, которую использовала нацистская Германия с 1933 по 1945 годы.

В начальный период Второй мировой, до начала немецко-советской войны, гитлеровская Германия и сталинский СССР вели активную торговлю, поэтому советская армия получала от немецких партнеров военную технику и детали для оружия.

Часть этих деталей, в частности, детонаторы для снарядов, сохранились на складах до нынешних времен и из-за недостатка современных образцов были использованы оккупационными войсками в Украине.

Напомним, мы ранее писали о том, какое устаревшее советское оружие использует армия РФ в Украине.

Добавим, мы сообщали о том, что даже на параде в Москве россияне использовали танк Т-34 со времен Второй мировой войны.

российские войска оружие Вторая мировая война оккупанты нацизм
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации