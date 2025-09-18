Росія використовує стару зброю з Німеччини - що відомо

Зразок військових деталей, які були виготовлені в Німеччині 1930-х років і зберігалися на складах в Росії до війни в Україні. Фото: Угруповання військ "Схід"

Російська окупаційна армія почала використовувати у війні проти України зброю, отриману від інших окупантів, німецьких, ще сім десятиліть тому. Українські розвідники на одному із складів, де зберігалися російські боєприпаси, виявили снаряди із детонаторами, які були виготовлені наприкінці 30-х років ХХ століття у нацистській Німеччині.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Угруповання військ "Схід".

Реклама

Читайте також:

Старезна зброя в російській армії

Російська армія, яка продовжує вести окупаційну війну на території України, усе активніше використовує старі запаси зброї та деталей, які зберігаються на складах Міноборони РФ ще з радянських часів.

Розвідники підрозділу "Тур" 225-го окремого штурмового полку знайшли під час одного із бойових виходів унікальні артефакти.

На російському складі боєприпасів, де побували українські розвідники, були виявлені деталі для снарядів ще з першої половини ХХ століття.

Звідки на російській зброї свастика

Цими деталями, як пояснили військові, є детонатори для снарядів.

Їх поважний вік підтверджений маркуванням, яке не залишає сумнівів — бо це свастика, яку використовувала нацистська Німеччина з 1933 по 1945 роки.

У початковий період Другої світової, до початку німецько-радянської війни, гітлерівська Німеччина та сталінський СРСР вели активну торгівлю, тож радянська армія отримувала від німецьких партнерів військову техніку та деталі для зброї.

Частина цих деталей, зокрема, детонатори для снарядів, збереглися на складах до нинішніх часів і через нестачу сучасних зразків були використані окупаційними військами в Україні.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яку застарілу радянську зброю використовує армія РФ в Україні.

Додамо, ми повідомляли про те, що навіть на параді у Москві росіяни використали танк Т-34 з часів Другої світової війни.