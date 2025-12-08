Россияне массово скрывают свои потери под Покровском — какой способ придумали

РФ придумала способ, как скрыть настоящие потери под Покровском
Российское командование массово скрывает потери на Покровском направлении. Для этого убитых оккупантов оформляют как тех, кто самовольно оставил часть.
Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.
Как россияне скрывают потери на Покровском направлении
"После масштабных потерь командование намеренно оформляет погибших как тех, кто самовольно покинул часть. Так они скрывают реальное количество "двухсотых" и избегают претензий со стороны родных", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в бригаде уже создали отдельные списки, куда вносят сотни фамилий. Таким образом убитых россиян оформляют как беглецов.
"Личному составу открыто говорят, что СОЧ — это проще, чем объяснять родным, где тело. Такую схему используют и для тех, кто исчез в результате хаотичных штурмов города, и для тех, кого "обнулили" заградительные отряды", — отмечается в сообщении.
В "АТЕШ" добавляют, что из количества таких россиян уже можно "собрать целую бригаду". За последний год масштабы фиктивных СОЧ выросли в разы.
