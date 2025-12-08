Россияне массово скрывают свои потери под Покровском — какой способ придумали

Российские военные. Фото: Reuters

Российское командование массово скрывает потери на Покровском направлении. Для этого убитых оккупантов оформляют как тех, кто самовольно оставил часть.

Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Как россияне скрывают потери на Покровском направлении

"После масштабных потерь командование намеренно оформляет погибших как тех, кто самовольно покинул часть. Так они скрывают реальное количество "двухсотых" и избегают претензий со стороны родных", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в бригаде уже создали отдельные списки, куда вносят сотни фамилий. Таким образом убитых россиян оформляют как беглецов.

"Личному составу открыто говорят, что СОЧ — это проще, чем объяснять родным, где тело. Такую схему используют и для тех, кто исчез в результате хаотичных штурмов города, и для тех, кого "обнулили" заградительные отряды", — отмечается в сообщении.

В "АТЕШ" добавляют, что из количества таких россиян уже можно "собрать целую бригаду". За последний год масштабы фиктивных СОЧ выросли в разы.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне распространяют фейк о Лимане. Украинские военные прокомментировали ситуацию.

Также мы рассказывали о том, что в Покровске ВСУ ликвидируют оккупантов в городской застройке. За сутки отбили более 80 штурмов противника.