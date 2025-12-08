Росіяни масово приховують свої втрати під Покровськом — який спосіб вигадали

РФ вигадала спосіб, як приховати справжні втрати під Покровськом
Російське командування масово приховує втрати на Покровському напрямку. Для цього вбитих окупантів оформляють як таких, що самовільно залишили частину.
Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ" в Telegram.
Як росіяни приховують втрати на Покровському напрямку
"Після масштабних втрат командування навмисно оформляє загиблих як тих, хто самовільно залишив частину. Так вони приховують реальну кількість "двохсотих" і уникають претензій з боку рідних", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у бригаді вже створили окремі списки, куди вносять сотні прізвищ. Таким чином вбитих росіян оформляють як втікачів.
"Особовому складу відкрито кажуть, що СЗЧ — це простіше, ніж пояснювати рідним, де тіло. Таку схему використовують і для тих, хто зник в результаті хаотичних штурмів міста, і для тих, кого "обнулили" загороджувальні загони", — зазначається у повідомленні.
У "АТЕШ" додають, що з кількості таких росіян вже можна "зібрати цілу бригаду". За останній рік масштаби фіктивних СЗЧ зросли в рази.
