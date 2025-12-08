Відео
РФ вигадала спосіб, як приховати справжні втрати під Покровськом

РФ вигадала спосіб, як приховати справжні втрати під Покровськом

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 13:26
Росіяни масово приховують свої втрати під Покровськом — який спосіб вигадали
Російські військові. Фото: Reuters

Російське командування масово приховує втрати на Покровському напрямку. Для цього вбитих окупантів оформляють як таких, що самовільно залишили частину.

Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ" в Telegram.

Читайте також:

Як росіяни приховують втрати на Покровському напрямку

"Після масштабних втрат командування навмисно оформляє загиблих як тих, хто самовільно залишив частину. Так вони приховують реальну кількість "двохсотих" і уникають претензій з боку рідних", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у бригаді вже створили окремі списки, куди вносять сотні прізвищ. Таким чином вбитих росіян оформляють як втікачів.

"Особовому складу відкрито кажуть, що СЗЧ — це простіше, ніж пояснювати рідним, де тіло. Таку схему використовують і для тих, хто зник в результаті хаотичних штурмів міста, і для тих, кого "обнулили" загороджувальні загони", — зазначається у повідомленні.

У "АТЕШ" додають, що з кількості таких росіян вже можна "зібрати цілу бригаду". За останній рік масштаби фіктивних СЗЧ зросли в рази. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни поширюють фейк про Лиман. Українські військові прокоментували ситуацію.

Також ми розповідали про те, що у Покровську ЗСУ ліквідовують окупантів у міській забудові. За добу відбили понад 80 штурмів противника.

росіяни війна в Україні СЗЧ втрати окупантів Покровськ
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
