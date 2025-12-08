Росіяни масово приховують свої втрати під Покровськом — який спосіб вигадали

Російські військові. Фото: Reuters

Російське командування масово приховує втрати на Покровському напрямку. Для цього вбитих окупантів оформляють як таких, що самовільно залишили частину.

Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ" в Telegram.

Як росіяни приховують втрати на Покровському напрямку

"Після масштабних втрат командування навмисно оформляє загиблих як тих, хто самовільно залишив частину. Так вони приховують реальну кількість "двохсотих" і уникають претензій з боку рідних", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у бригаді вже створили окремі списки, куди вносять сотні прізвищ. Таким чином вбитих росіян оформляють як втікачів.

"Особовому складу відкрито кажуть, що СЗЧ — це простіше, ніж пояснювати рідним, де тіло. Таку схему використовують і для тих, хто зник в результаті хаотичних штурмів міста, і для тих, кого "обнулили" загороджувальні загони", — зазначається у повідомленні.

У "АТЕШ" додають, що з кількості таких росіян вже можна "зібрати цілу бригаду". За останній рік масштаби фіктивних СЗЧ зросли в рази.

