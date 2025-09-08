Россия отказывается от Конвенции о предупреждении пыток — законопроект Путина

Путин официально разрешил пытать пленных — детали
Российская Федерация решила официально отказаться от гуманного отношения к пленным, которого и до этого не наблюдалось. Российский диктатор Владимир Путин внес в парламент соответствующий законопроект.
Россия отказывается от гуманного отношения к пленным
Российские власти пошли дальше привычных заявлений и реально решили выйти из Конвенции по предупреждению пыток.
Тамошний диктатор Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации ратификации этой Конвенции.
Российская Федерация ратифицировала соглашение о присоединении к Конвенции еще в 1996 году.
Какой ложью Путин замаскировал свое решение
Конечно же, Путин в законопроекте указал, что денонсация "не снизит уровень международно-правовых гарантий в области предупреждения пыток".
Российский диктатор заявил, что, мол, сохраняется участие страны-агрессора в ряде ключевых соглашений и протоколов к ним.
Это якобы предусматривает как материально-правовые стандарты защиты от пыток, так и механизмы контроля за соблюдением этих стандартов.
Но Украина и мир уже имеют не один десяток доказательств и свидетельств о том, что россияне даже до денонсации Конвенции пытали украинских пленных.
Напомним, мы ранее писали о том, что, по информации ГУР, более 90% украинцев в российском плену подвер гаются пыткам.
Добавим, мы сообщали о том, как отреагировали в украинском МИД на выход России из Конвенции по предупреждению пыток.
