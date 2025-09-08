Россия отказывается от Конвенции о предупреждении пыток — законопроект Путина

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российская Федерация решила официально отказаться от гуманного отношения к пленным, которого и до этого не наблюдалось. Российский диктатор Владимир Путин внес в парламент соответствующий законопроект.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Россия отказывается от гуманного отношения к пленным

Российские власти пошли дальше привычных заявлений и реально решили выйти из Конвенции по предупреждению пыток.

Тамошний диктатор Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации ратификации этой Конвенции.

Российская Федерация ратифицировала соглашение о присоединении к Конвенции еще в 1996 году.

Какой ложью Путин замаскировал свое решение

Конечно же, Путин в законопроекте указал, что денонсация "не снизит уровень международно-правовых гарантий в области предупреждения пыток".

Российский диктатор заявил, что, мол, сохраняется участие страны-агрессора в ряде ключевых соглашений и протоколов к ним.

Это якобы предусматривает как материально-правовые стандарты защиты от пыток, так и механизмы контроля за соблюдением этих стандартов.

Но Украина и мир уже имеют не один десяток доказательств и свидетельств о том, что россияне даже до денонсации Конвенции пытали украинских пленных.

Напомним, мы ранее писали о том, что, по информации ГУР, более 90% украинцев в российском плену подвер гаются пыткам.

Добавим, мы сообщали о том, как отреагировали в украинском МИД на выход России из Конвенции по предупреждению пыток.