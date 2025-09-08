Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Путін офіційно дозволив катувати полонених — деталі

Путін офіційно дозволив катувати полонених — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 19:06
Росія відмовляється від Конвенції про попередження катувань - законопроєкт Путіна
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російська Федерація вирішила офіційно відмовитися від гуманного ставлення до полонених, якого і до цього не спостерігалося. Російський диктатор Володимир Путін вніс до парламенту відповідний законопроєкт.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Росія відмовляється від гуманного ставлення до полонених

Російська влада пішла далі звичних заяв і реально вирішила вийти з Конвенції щодо попередження катувань.

Тамтешній диктатор Володимир Путін вніс до Державної думи законопроєкт про денонсацію ратифікації цієї Конвенції.

Російська Федерація ратифікувала угоду про приєднання до Конвенції ще 1996 року.

Якою брехнею Путін замаскував своє рішення

Звісно ж, Путін у законопроєкті вказав, що денонсація "не знизить рівень міжнародно-правових гарантій в царині попередження катувань".

Російський диктатор заявив, що, мовляв, зберігається участь країни-агресора у низці ключових угод і протоколів до них.

Це нібито передбачає як матеріально-правові стандарти захисту від катувань, так і механізми контролю за дотриманням цих стандартів.

Але Україна і світ уже мають не один десяток доказів та свідчень про те, що росіяни навіть до денонсації Конвенції катували українських полонених.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що, за інформацією ГУР, понад 90% українців в російському полоні зазнають катувань.

Додамо, ми повідомляли про те, як відреагували в українському МЗС на вихід Росії з Конвенції щодо попередження катувань.

володимир путін Державна дума законопроєкт Росія катування
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації