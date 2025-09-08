Росія відмовляється від Конвенції про попередження катувань - законопроєкт Путіна

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російська Федерація вирішила офіційно відмовитися від гуманного ставлення до полонених, якого і до цього не спостерігалося. Російський диктатор Володимир Путін вніс до парламенту відповідний законопроєкт.

Про це повідомили російські медіа.

Росія відмовляється від гуманного ставлення до полонених

Російська влада пішла далі звичних заяв і реально вирішила вийти з Конвенції щодо попередження катувань.

Тамтешній диктатор Володимир Путін вніс до Державної думи законопроєкт про денонсацію ратифікації цієї Конвенції.

Російська Федерація ратифікувала угоду про приєднання до Конвенції ще 1996 року.

Якою брехнею Путін замаскував своє рішення

Звісно ж, Путін у законопроєкті вказав, що денонсація "не знизить рівень міжнародно-правових гарантій в царині попередження катувань".

Російський диктатор заявив, що, мовляв, зберігається участь країни-агресора у низці ключових угод і протоколів до них.

Це нібито передбачає як матеріально-правові стандарти захисту від катувань, так і механізми контролю за дотриманням цих стандартів.

Але Україна і світ уже мають не один десяток доказів та свідчень про те, що росіяни навіть до денонсації Конвенції катували українських полонених.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що, за інформацією ГУР, понад 90% українців в російському полоні зазнають катувань.

