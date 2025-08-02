Встреча Путина с президентом Лаоса - подарок для Путина

Владимир Путин и президент Лаоса. Фото: росСМИ

Кремлевский диктатор Владимир Путин встретился с президентом Лаоса. Главным итогом встречи стало то, что лаосский коллега пообещал подарить Путину нескольких слонов.

Об этом сообщили российские медиа.

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Путин встречается с третьестепенными деятелями

Российский президент Владимир Путин пытается продемонстрировать миру и своим подданным, что он не находится в политической изоляции.

Поэтому время от времени он встречается с различными третьестепенными политиками.

Так, на этот раз в Москву прилетел президент Лаосской Народно-Демократической Республики.

Зачем Путину слоны

Конечно же, ни к чему серьезному Кремль с этим деятелем не договорился, поэтому российские пропагандисты подают как победу сам факт встречи.

Также кремлевская пропаганда обратила внимание на то, что президент Лаоса решил сделать Путину неожиданный подарок.

Речь идет о нескольких азиатских или индийских слонах, которые водятся в Лаосе в дикой природе.

Путин заявил, что "в хозяйстве пригодятся". Как именно кремлевский диктатор будет использовать слонов, пошлет ли их, в частности, на "СВО" в Украину — доподлинно неизвестно.

Напомним, мы ранее писали о том, что американский президент приготовил Путину совсем другой "подарочек", а главный ястреб в Конгрессе Линдси Грэм заявил, что российский диктатор серьезно просчитался в отношении к Белому дому.

Добавим, мы сообщали о том, что Владимир Путин назвал свои условия завершения войны в Украине.