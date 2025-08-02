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Президент Лаосу зробив Путіну несподіваний подарунок

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 23:11
Зустріч Путіна з президентом Лаосу - подарунок для Путіна
Володимир Путін і президент Лаосу. Фото: росЗМІ

Кремлівський диктатор Володимир Путін зустрівся з президентом Лаосу. Головним підсумком зустрічі стало те, що лаоський колега пообіцяв подарувати Путіну кількох слонів.

Про це повідомили російські медіа.

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Путін зустрічається з третьорядними діячами

Російський президент Володимир Путін намагається продемонструвати світу і своїм підданим, що він не перебуває у політичній ізоляції.

Тому час від часу він зустрічається з різними третьорядними політиками.

Так, цього разу до Москви прилетів президент Лаоської Народно-Демократичної Республіки.

Навіщо Путіну слони

Звісно ж, ні до чого серйозного Кремль із цим діячем не домовився, тому російські пропагандисти подають як перемогу сам факт зустрічі.

Також кремлівська пропаганда звернула увагу на те, що президент Лаосу вирішив зробити Путіну несподіваний подарунок.

Йдеться про кількох азійських чи індійських слонів, які водяться в Лаосі у дикій природі.

Путін заявив, що "у господарстві стануть у пригоді". Як саме кремлівський диктатор використовуватиме слонів, чи пошле їх, зокрема, на "СВО" до України — достеменно невідомо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що американський президент приготував Путіну зовсім інший "подаруночок", а головний яструб у Конгресі Ліндсі Грем заявив, що російський диктатор серйозно прорахувався у ставленні до Білого дому.

Додамо, ми повідомляли про те, що Володимир Путін назвав свої умови завершення війни в Україні.

володимир путін подарунки Кремль Азія Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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