Встреча представителя РПЦ с Папой Римским — о чем говорили

Папа Римский Лев XIV и представитель РПЦ. Фото: РосСМИ

Папа Римский Лев XIV впервые после интронизации принял высокопоставленного представителя русской православной церкви (РПЦ) — главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Антония. Во время встречи представитель РПЦ пожаловался на Украину.

Об этом информируют российские СМИ.

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Представитель РПЦ пожаловался Папе Римскому на Украину

В субботу, 26 июля, в Ватикане Папа Римский встретился с представителями русской православной церкви. Во время встречи российский митрополит Антоний решил начать с "главного" — поплакаться и пожаловаться на "давление со стороны Украины".

Так, представитель русской православной церкви сказал Папе Римскому, что УПЦ Московского патриархата якобы испытывает давление со стороны Украины. Вероятно, он ожидал, что понтифик "посочувствует" ему.

Кроме того, как пишут российские СМИ, во время встречи с Папой Римским Львом XIV митрополит Волоколамский Антоний передал "привет" от московского патриарха Кирилла.

Во время общения с Папой россиянин пожаловался на "гонения, которым подвергается сегодня Украинская православная церковь". В частности, митрополит рассказал Льву XIV о "давлении", которому якобы подвергается Московский патриархат.

"Во время беседы были затронуты многочисленные вопросы, касающиеся состояния православно-католического диалога, а также конфликтов, которые происходят в мире, — в частности в Украине и на Ближнем Востоке", — говорилось в заявлении российской церкви.

В то же время портал Vatican News опубликовал сообщение о встрече Папы Римского с представителем РПЦ. Однако в Ватикане не рассказали подробностей этой встречи.

Отметим, что представители РПЦ, которые жалуются на "гонения" в Украине, активно поддерживают полномасштабную войну. А патриарх Кирилл утверждал, что "Россия, Украина и Беларусь составляют единое духовное пространство святой руси".

Кроме того, российская церковь называет агрессию против Украины "священной войной".

Напомним, что 9 июля 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Ватикане.

А в начале июня 2025 года Путин провел первый телефонный разговор с новым Папой Римским Львом XIV. Главной темой беседы стала война России против Украины.