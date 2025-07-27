Зустріч представника РПЦ з Папою Римським — про що говорили

Папа Римський Лев XIV та представник РПЦ. Фото: РосЗМІ

Папа Римський Лев XIV вперше після інтронізації прийняв високопоставленого представника російської православної церкви (РПЦ) — голову відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополита Антонія. Під час зустрічі представник РПЦ поскаржився на Україну.

Про це інформують російські ЗМІ.

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Представник РПЦ поскаржився Папі Римському на Україну

У суботу, 26 липня, у Ватикані Папа Римський зустрівся з представниками російської православної церкви. Під час зустрічі російський митрополит Антоній вирішив почати з "головного" — поплакатися й поскаржитися на "тиск з боку України".

Відтак, представник російської православної церкви сказав Папі Римському, що УПЦ Московського патріархату нібито зазнає тиску з боку України. Ймовірно, він очікував, що понтифік "поспівчуває" йому.

Крім того, як пишуть російські ЗМІ, під час зустрічі із Папою Римським Львом XIV митрополит Волоколамський Антоній передав "привіт" від московського патріарха Кирила.

Під час спілкування з Папою росіянин поскаржився на "гоніння, яких зазнає сьогодні Українська православна церква". Зокрема, митрополит розповів Леву XIV про "тиск", якого нібито зазнає Московський патріархат.

"Під час бесіди було порушено численні питання, що стосуються стану православно-католицького діалогу, а також конфліктів, які відбуваються у світі, – зокрема в Україні та на Близькому Сході", – йшлося у заяві російської церкви.

Водночас портал Vatican News опублікував повідомлення про зустріч Папи Римського з представником РПЦ. Однак у Ватикані не розповіли подробиць цієї зустрічі.

Зазначимо, що представники РПЦ, які скаржаться на "гоніння" в Україні, активно підтримують повномасштабну війну. А патріарх Кирило стверджував, що "Росія, Україна і Білорусь складають єдиний духовний простір святої русі".

Крім того, російська церква називає агресію проти України "священною війною".

Нагадаємо, що 9 липня 2025 року Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV у Ватикані.

А на початку червня 2025 року Путін провів першу телефонну розмову з новим Папою Римським Львом XIV. Головною темою бесіди стала війна Росії проти України.