Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Оккупанты возрождают войска времен Второй мировой

Оккупанты возрождают войска времен Второй мировой

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 23:14
Оккупанты возрождают войска времен Второй мировой
Оккупанты-кавалеристы. Фото: росСМИ

В российской оккупационной армии начали возрождать такой забытый еще со времен Второй мировой войны род войск, как кавалерия. Причиной такого шага является нехватка техники.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Кавалерия в российской армии

Из-за серьезных проблем с техникой, которая уже отсутствует даже на складах, российские оккупационные войска начали возрождать старинные рода войск.

Так, в некоторых воинских частях оккупантов решили вернуть в активное употребление такой давно забытый род войск, как кавалерия.

Как рассказал известный российский Z-военкор Семен Пегов, такую практику начали в 9-й бригаде 51-й армии (бывшего 1-го Донецкого корпуса "ДНР").

Как тренируют российских штурмовиков

Пегов побывал на полигоне отряда спецназначения "Шторм", где и увидел попытку использовать вместо техники лошадей.

"К своему удивлению, я увидел, что штурмовиков здесь обучают не только стрельбе из дробовика и управлению мотоциклом, но и верховой езде. Командир отряда с позывным Хан взялся за амбициозную задачу возродить кавалерию", — рассказал российский пропагандист.

Даже в советской армии, которая технически отставала от войск тогдашних союзников, кавалерию перестали использовать сразу еще в конце Второй мировой войны.

Напомним, мы ранее писали о том, что еще в 2022 году на Харьковщине оккупанты использовали велосипедную технику.

Добавим, мы сообщали о том, что оккупанты все чаще используют на фронте мотоциклы.

российские войска Вторая мировая война оккупанты война в Украине лошадь
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации