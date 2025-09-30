Оккупанты возрождают войска времен Второй мировой
В российской оккупационной армии начали возрождать такой забытый еще со времен Второй мировой войны род войск, как кавалерия. Причиной такого шага является нехватка техники.
Об этом сообщили российские медиа.
Кавалерия в российской армии
Из-за серьезных проблем с техникой, которая уже отсутствует даже на складах, российские оккупационные войска начали возрождать старинные рода войск.
Так, в некоторых воинских частях оккупантов решили вернуть в активное употребление такой давно забытый род войск, как кавалерия.
Как рассказал известный российский Z-военкор Семен Пегов, такую практику начали в 9-й бригаде 51-й армии (бывшего 1-го Донецкого корпуса "ДНР").
Как тренируют российских штурмовиков
Пегов побывал на полигоне отряда спецназначения "Шторм", где и увидел попытку использовать вместо техники лошадей.
"К своему удивлению, я увидел, что штурмовиков здесь обучают не только стрельбе из дробовика и управлению мотоциклом, но и верховой езде. Командир отряда с позывным Хан взялся за амбициозную задачу возродить кавалерию", — рассказал российский пропагандист.
Даже в советской армии, которая технически отставала от войск тогдашних союзников, кавалерию перестали использовать сразу еще в конце Второй мировой войны.
Напомним, мы ранее писали о том, что еще в 2022 году на Харьковщине оккупанты использовали велосипедную технику.
Добавим, мы сообщали о том, что оккупанты все чаще используют на фронте мотоциклы.
