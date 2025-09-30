Окупанти відроджують війська часів Другої світової

Окупанти-кавалеристи. Фото: росЗМІ

У російській окупаційній армії почали відроджувати такий забутий ще з часів Другої світової війни рід військ, як кавалерія. Причиною такого кроку є нестача техніки.

Про це повідомили російські медіа.

Кавалерія в російській армії

Через серйозні проблеми із технікою, яка уже відсутня навіть на складах, російські окупаційні війська почали відроджувати старовинні роди військ.

Так, у деяких військових частинах окупантів вирішили повернути у активних вжиток такий давно забутий рід військ, як кавалерія.

Як розповів відомий російський Z-воєнкор Семен Пегов, таку практику започаткували у 9-й бригаді 51-ї армії (колишнього 1-го Донецького корпусу "ДНР").

Як тренують російських штурмовиків

Пегов побував на полігоні загону спецпризначення "Шторм", де і побачив спробу використати замість техніки коней.

"На свій подив, я побачив, що штурмовиків тут навчають не тільки стрільбі з дробовика та керуванню мотоциклом, а й верховій їзді. Командир загону з позивним Хан взявся за амбітне завдання відродити кавалерію", — розповів російський пропагандист.

Навіть у радянській армії, яка технічно відставала від військ тодішніх союзників, кавалерію перестали використовувати відразу ще наприкінці Другої світової війни.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що ще 2022 року на Харківщині окупанти використовували велосипедну техніку.

