Россияне отправили на войну человека без пальцев - что известно

Российский оккупант. Фото: Минобороны РФ

В составе российских оккупационных войск на фронте воюют против Украины уже даже лица с инвалидностью. Так, уроженца Воронежской области, который не имеет на одной руке ни одного пальца, вместо тыловой части, как обещали при подписании контракта, отправили на "ноль".

Об этом сообщили российские медиа.

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Российское командование отправляет на передовую даже людей с очевидной инвалидностью.

Так, житель Воронежской области Юрий К., у которого на одной руке не было пальцев, в 2023 году подписал контракт с Вооруженными силами Российской Федерации.

Ему тогда пообещали, что он будет служить в тыловых подразделениях, помогать оккупационной армии.

Но довольно быстро ситуация для россиянина с инвалидностью изменилась.

Оккупант с инвалидностью на фронте

Юрия К. зачислили в в/ч 36994 и отправили на фронт на территорию Украины.

Родственники оккупанта заявили, что Юрий за время военной службы в зоне боевых действий получил уже три ранения.

Но, во-первых, командир не выдает ему справок о ранениях.

Во-вторых, после каждого ранения ему не давали даже минимального отпуска и довольно быстро снова отправляли на "ноль".

Напомним, мы ранее писали о том, что захватчики бросают на "мясные штурмы" раненых бойцов.

Добавим, мы сообщали о том, что российское руководство регулярно выдает оккупантам наркотические и психотропные вещества, "мотивируя" таким образом к "мясным штурмам".