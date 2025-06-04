Росіяни відправили на війну людину без пальців - що відомо

Російський окупант. Фото: Міноборони РФ

У складі російських окупаційних військ на фронті воюють проти України уже навіть особи з інвалідністю. Так, уродженця Воронезької області, який не має на одній руці жодного пальця, замість тилової частини, як обіцяли при підписанні контракту, відправили на "нуль".

Про це повідомили російські медіа.

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Російське командування відправляє на передову навіть людей з очевидною інвалідністю.

Так, мешканець Воронезької області Юрій К., у якого на одній руці не було пальців, 2023 року підписав контракт зі Збройними силами Російської Федерації.

Йому тоді пообіцяли, що він буде служити у тилових підрозділах, допомагатиме окупаційній армії.

Але досить швидко ситуація для росіянина з інвалідністю змінилася.

Окупант з інвалідністю на фронті

Юрія К. зарахували до в/ч 36994 і відправили на фронт на територію України.

Родичі окупанта заявили, що Юрій за час військової служби у зоні бойових дій отримав уже три поранення.

Але, по-перше, командир не видає йому довідок про поранення.

По-друге, після кожного поранення йому не давали навіть мінімальної відпустки і досить швидко знову відправляли на "нуль".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що загарбники кидають на "м'ясні штурми" поранених бійців.

Додамо, ми повідомляли про те, що російське керівництво регулярно видає окупантам наркотичні та психотропні речовини, "мотивуючи" таким чином до "м'ясних штурмів".