Российский оккупант в Украине. Фото: росСМИ

Российское военное командование бросает в "мясные штурмы" даже раненых солдат. Россияне начинают воспринимать как главных врагов уже не украинцев, а собственную власть.

Об этом заявили родственники оккупантов, которые служат в 5-й ОМБр российской армии.

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"Мясные штурмы" на костылях

Родственники российских военных начали упрекать командование в жестоком обращении с солдатами.

Так, по словам россиян, командование 5-й отдельной мотострелковой бригады в оккупированном Донецке не просто не заботится о раненых военнослужащих, а отправляет в "мясные штурмы" раненых ранее оккупантов.

"Командование добивает тех, кто выжил, эвакуацию никто не проводит, они просто лежат и гниют. Также они отправляют туда раненых, тех, кто на костылях, кто не может убежать, их отправляют в один конец", — говорится в заявлении родственников российских военнослужащих, которые пришли на территорию Украины с захватнической целью.

Настоящий враг россиян

Женщина, которая записала видео — намекнула в обращении, что настоящим врагом русского народа является не Украина, а собственная, кремлевская власть.

"Вместо того, чтобы спасать пацанов от врага, вы добиваете их сами. Кто есть враг и где тот враг? Они как, по вашему мнению, должны воевать? Ползком? " — заявила вдова "участника СВО", которая и обнародовала информацию о попытках командиров отправить на штурм позиций ВСУ раненых оккупантов.

Напомним, мы ранее писали о том, что британская разведка прогнозировала - россия понесет рекордные потери в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, что на некоторых участках фронта россияне прибегали к "мясным штурмам" чуть ли не круглосуточно.