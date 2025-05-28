Російські командири посилають на штурм поранених солдат

Російський окупант в Україні. Фото: росЗМІ

Російське військове командування кидає у "м’ясні штурми" навіть поранених солдатів. Росіяни починають сприймати як головних ворогів уже не українців, а власну владу.

Про це заявили родичі окупантів, які служать у 5-й ОМБр російської армії.

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"М’ясні штурми" на милицях

Родичі російських військових почали дорікати командуванню на жорстоке поводження із солдатами.

Так, за словами росіян, командування 5-ї окремої мотострілкової бригади в окупованому Донецьку не просто не дбає про поранених військовослужбовців, а відправляє у "м’ясні штурми" поранених раніше окупантів.

"Командування добиває тих, хто вижив, евакуацію ніхто не проводить, вони просто лежать і гниють. Також вони відправляють туди поранених, тих, хто на милицях, хто не може втекти, їх відправляють в один кінець", — йдеться у заяві родичів російських військовослужбовців, які прийшли на територію України із загарбницькою метою.

Справжній ворог росіян

Жінка, яка записала відео — натякнула у зверненні, що справжнім ворогом російського народу є не Україна, а власна, кремлівська влада.

"Замість того, щоб рятувати пацанів від ворога, ви добиваєте їх самі. Хто є ворог і де той ворог? Поруч? Вони як, на вашу думку, повинні воювати? Повзком?" — заявила удова "учасника СВО", яка і оприлюднила інформацію про спроби командирів відправити на штурм позицій ЗСУ поранених окупантів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що британська розвідка прогнозувала - росія зазнає рекордних втрат у 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, що на деяких ділянках фронту росіяни вдавалися до "м’ясних штурмів" мало не цілодобово.