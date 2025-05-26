Россияне построили Артек на кладбище - новости Крыма

Детский лагерь "Артек" до российской оккупации. Фото: politolog.net

На территории оккупированного Крымского полуострова россияне построили два новых корпуса захваченного ими детского лагеря "Артек". Эти корпуса возвели на месте, где были древние могильники и кладбище народов, живших в Крыму до российской аннексии XVIII века.

Об этом сообщило издание "Крымский ветер".

Реклама

Читайте также:

Россияне строят на могильниках

Российская оккупационная власть продолжает разрушать исторические памятники в аннексированном Крыму.

Так, Российская федеральная служба экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзор) заявила о строительстве двух корпусов украденного у Украины международного детского лагеря "Артек".

Спальные корпуса "Солнечный" 2.1 и "Солнечный" 2.2 рассчитаны на 1000 мест и состоят из шести двухэтажных блоков.

Стало известно, где именно построены эти корпуса.

Нынешние оккупанты доработали то, что разрушали во времена СССР

Это строительство велось в урочище, известном под названием "Мертвая долина". На месте, где появились незаконные постройки оккупантов, ранее были найдены сразу три исторических объекта.

Это таврский, византийский и готский могильники, которые являются важной частью истории Крымского полуострова.

Кроме того, на территории, где возвели корпуса "Артека", ранее существовало средневековое, то есть крымскотатарское село, в котором было кладбище.

Это кладбище было разрушено еще предыдущими, советскими оккупантами, а нынешние российские агрессоры довершили процесс уничтожения исторических объектов и исторической памяти Крыма.

Напомним, мы ранее писали о том, что российские оккупационные власти начали использовать корпуса детского лагеря "Артек" для реабилитации военных.

Добавим, мы сообщали о том, что Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении бывшему правоохранителю из Крыма, который помогал россиянам захватить детский лагерь "Артек".