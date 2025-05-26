Россияне построили Артек на кладбище - новости Крыма

Оккупанты построили корпус "Артека" на кладбище
На территории оккупированного Крымского полуострова россияне построили два новых корпуса захваченного ими детского лагеря "Артек". Эти корпуса возвели на месте, где были древние могильники и кладбище народов, живших в Крыму до российской аннексии XVIII века.
Об этом сообщило издание "Крымский ветер".
Россияне строят на могильниках
Российская оккупационная власть продолжает разрушать исторические памятники в аннексированном Крыму.
Так, Российская федеральная служба экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзор) заявила о строительстве двух корпусов украденного у Украины международного детского лагеря "Артек".
Спальные корпуса "Солнечный" 2.1 и "Солнечный" 2.2 рассчитаны на 1000 мест и состоят из шести двухэтажных блоков.
Стало известно, где именно построены эти корпуса.
Нынешние оккупанты доработали то, что разрушали во времена СССР
Это строительство велось в урочище, известном под названием "Мертвая долина". На месте, где появились незаконные постройки оккупантов, ранее были найдены сразу три исторических объекта.
Это таврский, византийский и готский могильники, которые являются важной частью истории Крымского полуострова.
Кроме того, на территории, где возвели корпуса "Артека", ранее существовало средневековое, то есть крымскотатарское село, в котором было кладбище.
Это кладбище было разрушено еще предыдущими, советскими оккупантами, а нынешние российские агрессоры довершили процесс уничтожения исторических объектов и исторической памяти Крыма.
Напомним, мы ранее писали о том, что российские оккупационные власти начали использовать корпуса детского лагеря "Артек" для реабилитации военных.
Добавим, мы сообщали о том, что Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении бывшему правоохранителю из Крыма, который помогал россиянам захватить детский лагерь "Артек".
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