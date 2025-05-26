Росіяни побудували Артек на цвинтарі - новини Криму

Дитячий табір "Артек" до російської окупації. Фото: politolog.net

На території окупованого Кримського півострова росіяни збудували два нові корпуси захопленого ними дитячого табору "Артек". Ці корпуси звели на місці, де були давні могильники та цвинтар народів, що жили в Криму до російської анексії XVIII століття.

Про це повідомило видання "Крымский ветер".

Реклама

Читайте також:

Росіяни будують на могильниках

Російська окупаційна влада продовжує руйнувати історичні пам’ятки в анексованому Криму.

Так, Російська федеральна служба екологічного, технологічного та атомного нагляду (Ростехнагляд) заявила про будівництво двох корпусів украденого в України міжнародного дитячого табору "Артек".

Спальні корпуси "Сонячний" 2.1 і "Сонячний" 2.2 розраховані на 1000 місць і складаються із шести двоповерхових блоків.

Стало відомо, де саме збудовані ці корпуси.

Нинішні окупанти донищили те, що руйнували в часи СРСР

Це будівництво велося в урочищі, відомому під назвою "Мертва долина". На місці, де з’явилися незаконні будівлі окупантів, раніше були знайдені відразу три історичні об’єкти.

Це таврський, візантійський та готський могильники, які є важливою частиною історії Кримського півострова.

Крім того, на території, де звели корпуси "Артека", раніше існувало середньовічне, тобто кримськотатарське село, в якому був цвинтар.

Цей цвинтар був зруйнований ще попередніми, радянськими окупантами, а нинішні російські агресори довершили процес знищення історичних об’єктів та історичної пам’яті Криму.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російська окупаційна влада почала використовувати корпуси дитячого табору "Артек" для реабілітації військових.

Додамо, ми повідомляли про те, що Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру колишньому правоохоронцю з Криму, який допомагав росіянам захопити дитячий табір "Артек".