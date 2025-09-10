Видео
Главная Хроники Оккупант на Донбассе изнасиловал и убил 9-летнюю девочку

Оккупант на Донбассе изнасиловал и убил 9-летнюю девочку

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 23:11
Российский дезертир изнасиловал 9-летнюю девочку на Донбассе
Оккупант, который отплатил жительнице Енакиево изнасилованием и убийством внучки. Фото: росСМИ

На Донбассе российский оккупант год прожил после побега с фронта у местной бабушки. В знак "благодарности" россиянин изнасиловал и убил ее 9-летнюю внучку.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Изнасилование и убийство в Енакиево

В оккупированном российскими войсками еще с 2014 года городе Енакиево Донецкой области изнасиловали и убили 9-летнюю девочку.

Подозреваемого уже задержали, он признался в преступлениях, показал место, где изнасиловал, убил и затем закопал ребенка.

Преступником оказался российский оккупант, но история имеет интересную предысторию.

"Благодарность" за год укрытия

Дело в том, что житель Свердловской области Алексей Ч. попал на войну в Украину из колонии, где отбывал наказание именно за изнасилование.

В 2023 году россиянин пропал без вести, его начали искать, подозревая в самовольном оставлении подразделения.

Как оказалось, он действительно дезертировал с фронта и попросился к женщине, которая жила вместе с внучкой.

Россиянин, рассказав, что он якобы из Сочи, прожил в этой семье целый год, помогал девочке готовить уроки.

В день убийства бабушка привела внучку из школы и ушла куда-то по делам, а когда вернулась домой, ни внучки, ни оккупанта-дезертира не нашла.

Изнасилование и убийство произошло на расстоянии 500 метров от дома, где год прожил российский оккупант.

Напомним, мы ранее писали о том, что россиян за убийство мирных жителей Украины начали судить еще в 2022 году.

Добавим, мы сообщали о том, что украинская разведка перехватывала разговоры донбасских коллаборационистов, где они рассказывали о том, как россияне убивают своих и насилуют местных женщин.

Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
