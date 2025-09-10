Російський дезертир зґвалтував 9-річну дівчинку на Донбасі

Окупант, який відплатив мешканці Єнакієвого зґвалтуванням і убивством онучки. Фото: росЗМІ

На Донбасі російський окупант рік прожив після втечі з фронту у місцевої бабусі. На знак "подяки" росіянин зґвалтував та убив її 9-річну онучку.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Зґвалтування та убивство у Єнакієвому

У окупованому російськими військами ще з 2014 року місті Єнакієве Донецької області зґвалтували і убили 9-річну дівчинку.

Підозрюваного уже затримали, він зізнався у злочинах, показав місце, де зґвалтував, убив і потім закопав дитину.

Злочинцем виявився російський окупант, але історія має цікаву передісторію.

"Подяка" за рік переховування

Справа в тому, що мешканець Свердловської області Олексій Ч. потрапив на війну до України із колонії, де відбував покарання саме за зґвалтування.

2023 року росіянин зник безвісти, його почали шукати, підозрюючи у самовільному залишенні підрозділу.

Як виявилося, він справді дезертирував з фронту і попросився до жінки, яка жила разом із онучкою.

Росіянин, розповівши, що він нібито із Сочі, прожив у цій сім’ї цілий рік, допомагав дівчинці готувати уроки.

У день убивства бабуся привела онучку зі школи і пішла кудись у справах, а коли повернулася додому, ні онучки, ні окупанта-дезертира не знайшла.

Зґвалтування та убивство сталося на відстані 500 метрів від будинку, де рік прожив російський окупант.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що росіян за убивство мирних мешканців України почали судити ще 2022 року.

Додамо, ми повідомляли про те, що українська розвідка перехоплювала розмови донбаських колаборантів, де вони розповідали про те, як росіяни убивають своїх та ґвалтують місцевих жінок.