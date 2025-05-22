Не хороните раньше времени — врач в РФ высказался о раке Байдена
Российский онколог Андрей Пылев заявил, что нет причин волноваться по поводу болезни у бывшего президента США Джо Байдена. По его словам, рак на поздней стадии — "не приговор".
Об этом пишут росСМИ.
Что говорят в РФ о раке Байдена
Российский онколог заявил, что тип опухоли, который обнаружили у Байдена, может никак не проявляться или проявляться теми же симптомами, что и доброкачественная аденома. По его словам, в возрасте бывшего главы Белого дома подобные диагнозы встречаются у всех мужчин, но "паниковать рано".
"Диагноз Байдена на поздней стадии не приговор. Он имеет неплохие прогнозы при подборе правильного лечения, а разговоры о том, что ему осталось жить чуть больше года — преждевременны и не имеют оснований. Давайте не будем хоронить его раньше времени", — заявил врач из РФ.
Напомним, несколько дней назад Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы.
Незадолго Байден подтвердил свой диагноз и поблагодарил всех, кто поддерживает его в борьбе с болезнью.
Однако по поводу этого в соцсетях разгорелась настоящая дискуссия и многие люди обвиняют бывшего президента США в сокрытии диагноза. Впрочем у Байдена заявили, что он не знал о своем диагнозе до прошлой недели.
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