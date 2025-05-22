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Не ховайте раніше часу — онколог у РФ висловився про рак Байдена

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Дата публікації: 22 травня 2025 19:40
У Байдена діагностували рак — онколог з РФ зробив прогноз
Колишній президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Російський онколог Андрій Пилєв заявив, що немає причин хвилюватися щодо хвороби у колишнього президента США Джо Байдена. За його словами, рак на пізній стадії — "не вирок".

Про це пишуть росЗМІ.

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Російський онколог заявив, що тип пухлини, який виявили у Байдена, може ніяк не проявлятися або проявлятися тими ж симптомами, що і доброякісна аденома. За його словами, у віці колишнього очільника Білого дому подібні діагнози зустрічаються у всіх чоловіків, але "панікувати зарано". 

"Діагноз Байдена на пізній стадії не вирок. Він має непогані прогнози при підборі правильного лікування, а розмови про те, що йому залишилося жити трохи більше ніж рік — передчасні і не мають підстав. Давайте не ховатимемо його раніше часу", — заявив лікар з РФ.

Нагадаємо, кілька днів тому Байдену діагностували агресивну форму раку передміхурової залози.

Незадовго Байден підтвердив свій діагноз та подякував всім, хто підтримує його у боротьбі зі хворобою.

Однак з приводу цього у соцмережах розгорілась справжня дискусія і багато людей звинувачують колишнього президента США у приховуванні діагнозу. Втім в Байдена заявили, що він не знав про свій діагноз до минулого тижня.

Джо Байден США здоров'я рак лікарі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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