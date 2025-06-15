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Ученые бегут из РФ тысячами — в разведке раскрыли данные

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 19:56
Россия ежегодно теряет около 1% своих ученых, — Служба внешней разведки
Ученый в области математики. Иллюстративное фото: росСМИ
Ключові моменти Из России бегут ученые

Россия ежегодно теряет около 1% своих ученых — с такими темпами оттока кадров страна не сталкивалась с конца 1990-х годов. Из-за репрессивной политики Кремля российская наука стремительно деградирует

Об этом сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки Украины (СВР).

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Из России бегут ученые

По данным украинской разведки, только за последние шесть лет из России выехали более 60 тысяч ученых, больше всего — специалистов в области физики, информатики, астрономии и математики.

Наиболее популярными направлениями для научной эмиграции остаются Германия, США и Швейцария. В то же время растет количество российских ученых, выезжающих в Армению, ОАЭ и Казахстан.

"Причина — российских ученых физически устраняют, сажают или подвергают абсурдным преследованиям. Среди погибших — разработчик "Искандера", конструктор ГКБ "Марс" и кандидат технических наук, ставший жертвой черных риелторов. Осужденные — 77-летний физик за "госизмену" и гидролог за "убийства 20-летней давности", — говорится в сообщении.

По данным разведки, из-за репрессивной политики Кремля российская наука стремительно деградирует, а научная среда все больше погружается в атмосферу страха, изоляции и безнадежности.

Напомним, в декабре 2024 года под Москвой ликвидирован заместитель генконструктора КБ "Марс" Михаил Шатский. Он занимался модернизацией крылатых ракет Х-59 до версии Х-69 и разработкой новых дронов для войны против Украины.

А руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко заявил, что разведчикам известно о планах России.

разведка наука Служба внешней разведки Россия научный работник иммиграция
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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