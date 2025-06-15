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Науковці тікають з РФ тисячами — у розвідці розкрили дані

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Дата публікації: 15 червня 2025 19:56
Росія щороку втрачає близько 1% своїх науковців, — Служба зовнішньої розвідки
Науковець у сфері математики. Ілюстративне фото: росЗМІ
Ключові моменти З Росії тікають науковці

Росія щороку втрачає близько 1% своїх науковців — з такими темпами відтоку кадрів країна не стикалася з кінця 1990-х років.  Через репресивну політику Кремля російська наука стрімко деградує

Про це повідомили у пресслужбі Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

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З Росії тікають науковці

За даними української розвідки, лише за останні шість років з Росії виїхали понад 60 тисяч науковців, найбільше — фахівців у галузях фізики, інформатики, астрономії та математики.

Найбільш популярними напрямками для наукової еміграції залишаються Німеччина, США та Швейцарія. Водночас зростає кількість російських науковців, які виїжджають до Вірменії, ОАЕ та Казахстану.

"Причина — російських учених фізично усувають, саджають або піддають абсурдним переслідуванням. Серед загиблих — розробник "Іскандера", конструктор ДКБ "Марс" та кандидат технічних наук, що став жертвою чорних ріелторів. Засуджені — 77-річний фізик за "держзраду" та гідролог за "вбивства" 20-річної давності", — йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, через репресивну політику Кремля російська наука стрімко деградує, а наукове середовище дедалі більше занурюється в атмосферу страху, ізоляції та безнадії.

Нагадаємо, у грудні 2024 року під Москвою ліквідовано заступника генконструктора КБ "Марс" Михайла Шатського. Він займався модернізацією крилатих ракет Х-59 до версії Х-69 і розробкою нових дронів для війни проти України.

А керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко заявив, що розвідникам відомо про плани Росії.

розвідка наука Служба зовнішньої розвідки Росія науковий працівник імміграція
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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