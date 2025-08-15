Красная дорожка для Путина на военной базе Аляски

Место встречи российского диктатора на Аляске. Фото: CNN

В Эльмендорф-Ричардсон, штат Аляска, где состоится встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, вооруженные силы США выстелили аэродром красной дорожкой. Она пролегает вдоль линии самолетов F-22 Raptor, предназначенных специально для официальной встречи лидеров.

Об этом в пятницу, 15 августа, сообщает CNN.

Красная дорожка для Путина

Это первый визит Путина в США с начала полномасштабного вторжения в Украину. Символический жест на аэродроме, рядом с шеренгой американских истребителей F-22, выглядел как официальный прием, что резко контрастирует с международной изоляцией российского лидера последние годы.

Встреча Трампа и Путина считается одной из самых резонансных в мировой политике в этом году. В то же время в США и странах ЕС звучат предостережения, что переговоры без участия Украины могут привести к решениям, которые будут угрожать ее интересам и суверенитету.

Напомним, Трамп прибыл на Аляску, где должна состояться его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Его самолет уже приземлился в Анкоридже.

Ранее Трамп озвучил свои ожидания от разговора с Путиным и предупредил, в каком случае готов прекратить переговоры.